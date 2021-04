Madjid Boumekla publie « Yennayer, amager n tefsut »

TAMAZGHA (TAMURT) – L’écrivain et militant Madjid Boumekla vient de publier un nouveau livre. Il s’agit d’un ouvrage très intéressant et riche, intitulé « Yennayer, amager n tefsut ».

Madjid Boumekla continue d’explorer les profondeurs de la culture amazighe et kabyle avec sa plume et cette fois-ci, le fruit de ses efforts et de ses recherches est un livre très précieux qui enrichit la bibliographie amazighe et kabyle. Madjid Boumekla se penche sur l’un des aspects les plus saillants des traditions amazighes les plus anciennes. Une tradition qui a résisté au temps et aux siècles mais aussi aux invasions et à toutes les tentatives d’exterminer l’amazighité sous toutes ses formes. Il s’agit de Yennayer et de « Amager n tefsut ».

L’écrivain Madjid Boumelka mesure parfaitement l’importance d’écrire sur des aspects aussi importants et aussi prégnants de la culture amazighe. Ignorer le passé, précise-t-il, mène droit à l’impossibilité de comprendre la situation présente. « La contemporanéité des peuples amazighs ne peut se concevoir sans prendre conscience des héritages consentis ou contestés sans pour autant occulter l’esprit critique », ajoute Madjid Boumekla. Il faut préciser que ce livre est une anthologie d’articles liés les uns aux autres par le même esprit culturel et philosophique inhérent à la tradition des peuples amazigh.

Yenneyer et Amager n Tefsut, deux rituels fondamentaux de cette tradition, sont appréhendés rationnellement par l’auteur pour nous expliquer leurs genèses et nous éclairer sur leurs sens, explique en outre l’éditeur avant de conclure : « certains de leurs aspects ont sans conteste une place dans le calendrier festif de la modernité ».

Idir Tirourda