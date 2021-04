Algérie : Grotesque propagande de l’armée algérienne contre le MAK

TAMAZGHA – (TAMURT) Pris de panique suite au succès éclatant des marches des indépendantistes kabyles, le 20 avril dernier, à l’occasion de la double commémoration du Printemps berbère (1980) et du Printemps noir (2001), la junte militaire algérienne s’est livrée aujourd’hui à une grotesque et mensongère propagande contre le MAK. Dans un communiqué qu’il a rendu public ce dimanche 25 avril, le MDN (Ministère de la Défense Nationale) accuse ouvertement le MAK de fomenter « un plan criminel perfide visant à perpétrer (des) attentats ». Un communiqué vite relayé par l’AFP.

Dans son communiqué truffé de mensonges et de désinformation, le MDN affirme avoir démantelé « une cellule criminelle composée de partisans du mouvement séparatiste « MAK », impliqués dans la planification d’attentats et d’actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays, en sus de la saisie d’armes de guerre et d’explosifs destinés à l’exécution de ses plans criminels. » Cette affaire de démantèlement, montée de toutes pièces, serait le fruit de « la poursuite des investigations sécuritaires relatives à l’opération menée, la fin du mois de mars 2021, par les services de sécurité relevant du Ministère de la Défense Nationale », lit-on dans le même communiqué.

Le MDN s’est félicité de dévoiler « une dangereuse conspiration ciblant le pays, fomentée par ledit mouvement (Le MAK, NDLR). » En outre, les rédacteurs de ce document de propagande prétendent « l’implication de plusieurs membres du mouvement séparatiste « MAK », ayant bénéficié d’entrainements au combat à l’étranger avec le financement et le soutien de pays étrangers. » C’est pour la première fois que le MDN porte des accusations aussi graves à l’encontre du mouvement indépendantiste kabyle. Cela intervient quelques jours seulement après la réussite totale des marches organisées par les indépendantistes kabyles à Tizi Ouzou, Vgayet et Tuviret pour commémorer le Printemps berbère 1980 et le Printemps noir 2001. Avant ces accusations mensongères du pouvoir colonial d’Algérie, un appel à l’extermination des kabyles a été lancé depuis Londres par un certain Said Bensedira, un agent de ce même régime dictatorial.

Par ailleurs, les indépendantistes kabyles, dont le pacifisme et la non-violence, sont connus et reconnus par tout le monde, savent bien que le régime algérien est pris de panique suite à la constante croissance de l’adhésion des Kabyles au projet de l’Indépendance de la Kabylie. Ce n’est pas une propagande mensongère émanant d’un pouvoir aux abois, même si elle est relayée par les médias internationaux, comme ce fut le cas par l’AFP, qui a titré son papier « démantèlement d’une cellule «séparatiste» kabyle projetant des attentats », qui détournera le peuple kabyle de sa marche vers sa liberté et son indépendance.

Arezki Massi