En s’attaquant au MAK, Karim Tabou perd toute sa crédibilité en Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Vendredi dernier, lors de la marche du hirak à Alger, Karim Tabbou a été filmé en train de scander avec la foule des marcheurs un slogan affirmant que le MAK et le GIA sont une création du DRS : « Ya DRS, le peuple est conscient. C’est vous qui avez créé le GIA et le MAK. » Ainsi, en voulant discréditer le MAK, en s’alliant au mouvement islamiste Rachad, héritier du FIS, Karim Tabbou perd toute sa crédibilité aux yeux des kabyles. La nouvelle sortie de l’ancien premier secrétaire du FFS (2006-2011) a suscité l’indignation dans toute la Kabylie.

Les réactions continuent d’affluer partout en Kabylie pour condamner un mensonge grotesque. « Le parallèle est très dangereux, et le mensonge est insupportable. Cet individu est pire que ce que je croyais. Pour affirmer une telle chose, ou bien il est très bien introduit dans les rangs des hauts gradés des services de renseignement, ou bien il continue de faire le clown pour ratisser du côté de Rachad et consorts. (…) Le populisme quand il est poussé à fond, accouche souvent de mensonges et de contrevérités », a réagi un internaute kabyle. Pour Abdel Hessas, « K. Tabbou, voulant discréditer le MAK, en le mettant dans le même sac que l’organisation terroriste qui a ensanglanté l’Algérie pendant une décennie, s’est bêtement et définitivement discrédité. » Comparer le MAK, qui est né suite à l’assassinat par le pouvoir algérien de 128 jeunes kabyles, au groupe islamique armé (GIA), qui est à l’origine du massacre de milliers de citoyens algériens et kabyles « est d’une bassesse inégale et d’un révisionnisme dénué de tout sens. », s’est-on encore indigné.

Dans un long commentaire posté sur sa page Facebook, l’activiste Ali Boucherka souligne qu’en s’associant au mouvement Rachad, Karim Tabbou fait le « travail de lessiveuse des criminels avec en bonus, un révisionnisme historique qui viole la mémoire de milliers de victimes pendant la décennie noire. » Ce même militant rappelle à Karim Tabbou, dont le populisme a atteint son paroxysme, qu’il n’y a aucune ressemblance entre le MAK et l’organisation terroriste du GIA. En effet, quelle similitude existe-t-il « entre ceux qui étaient dans les maquis, armés, et qu’ils n’avaient comme politique que les faux barrages, extorsion, bombes, et tueries de masses et des militants qui usent des réseaux sociaux, manifestations et lives sur Facebook….rien que ça !!!! », affirme Ali Boucherka. Celui-ci rappelle encore à Tabbou que « Quand les uns (membres du GIA, NDLR) sont blanchis par le même régime suite à la Concorde civile, les autres se trouvent privés de leurs simples droits élémentaires (passeport, travail, des papiers à la mairie). » Et d’ajouter : « Il faut dire à Tabbou que pendant que les uns (GIA) face à un problème politique, ont pris la voie de la violence, les autres (le MAK, NDLR) ont choisi et choisissent la voie politique pacifique jusqu’à maintenant. La différence ici est grande, elle est de nature, dans les valeurs, et les méthodes, et Ferhat Mhenni n’est pas Antar Zouabri. » Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les indépendantistes kabyles se démarquent et s’élèvent par leur pacifisme et leur combat purement politique des voies criminelles du GIA.

Par ailleurs, il est utile de rappeler ici que Karim Tabbou a été écarté par le feu Hocine Aït Ahmed du poste de premier secrétaire du FFS suite de lourdes accusations portées contre lui par plusieurs cadres et militants du vieux parti de l’opposition. Dans une longue lettre ouverte adressée par le feu Djamel Eddine Fekhar, en septembre 2010, à Aït Ahmed, il soupçonnait Tabbou, animé d’une « ambition démesurée », d’être un agent du DRS : « Avez-vous désigné à la tête du parti un automate comme l’illustre la fiction connue de Frankenstein ? Car au lieu d’insuffler un souffle nouveau et pousser les forces de notre parti par le jeune universitaire Karim Tabbou, il s’avère peut-être que des facteurs externes non prévus initialement, sont entrés en compte. Le Pouvoir ? Le DRS ? L’amour de la présidence ? Les ambitions démesurées ? Ces facteurs l’ont transformé en monstre cruel, autoritaire et malade psychologiquement. Il tente de tout contrôler et de commander tout le monde, et de détruit tout ce qu’il ne peut contrôler – au profit de qui ? -. Il a réussi à créer le vide autour de lui et du FFS. Du plus vieux et puissant parti respecté, il en a fait un cadre vide tout comme les partis microscopiques qui occupent la scène politique algérienne. »

Arezki Massi