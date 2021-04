Attaque contre la Kabylie : Le MAK dénonce « un dessein génocidaire » du pouvoir algérien et saisit le conseil de sécurité de l’ONU

KABYLIE (TAMURT) – La réaction du MAK aux accusations graves et farfelues de terrorisme portées contre lui par le Ministère de la défense algérienne, ce dimanche 25 avril, ne s’est pas fait attendre. Dans une allocution transmise en direct par l’Agence d’information Siwel, Ferhat Mehenni, président du GPK (Gouvernement Provisoire Kabyle), tout en prenant à témoin l’opinion internationale, a rejeté en bloc ces accusations « sans fondements » et a dénoncé « un si grand mensonge ».

« Nous prenons l’opinion internationale à témoin. Le ministère algérien de la défense vient de déraper gravement en publiant un communiqué dans lequel, sans aucune preuve, il accuse le MAK de préparer des attentats terroristes, s’appuyant sur des prétendus aveux d’un certain H. Nourredine qui serait notre militant (…). Que tout le monde le sache, il ne saurait être un militant du MAK, celui dont il parle. Nous mettons au défi le ministre algérien de la défense de donner le nom de ce prétendu militant du MAK, sa date de naissance et son lieu de naissance de telle sorte que les citoyens puissent vérifier par eux-mêmes la véracité des dires et des accusations. Ce si grand mensonge ne trompe d’ailleurs personne ni en Kabylie ni à travers le monde », a répliqué le président du MAK. Ferhat Mehenni a rappelé à juste titre un complot similaire, fomenté par les services secrets algériens contre la Kabylie dans les années 70.

Par ailleurs, le président du GPK estime que la mobilisation historique des indépendantistes kabyles lors des dernières marches du 20 avril dernier à Vgayet, Tizi Ouzou et Tuviret est à l’origine de la panique du régime algérien. « Après les grandioses marches du 20 avril dans les trois grandes capitales de la Kabylie, qui comme un seul homme a revendiqué son droit à l’autodétermination, la junte militaire en panique sort de sa poche la carte du terrorisme que le MAK a toujours condamné de toute ses forces avant tout le monde et que nous condamnons toujours », a-t-il affirmé. Tout en soutenant que le communiqué du MDN « vise à faire peur et pousser les militants indépendantistes à entrer en clandestinité », Ferhat Mehenni rassure : « Nous ne cèderons pas à la peur et à la répression. » Dans un autre chapitre, le président de l’ANAVAD a saisi le conseil de sécurité de l’ONU sur ce qui se trame contre la Kabylie, suite au communiqué du MDN. « J’appelle le conseil de sécurité de l’ONU à interpeller au plus vite les autorités algériennes sur ce dessein génocidaire », a-t-il indiqué.

Ferhat Mehenni a informé encore qu’il a déjà adressé une lettre similaire au conseil de sécurité en septembre 2019. En outre, tout en rappelant que le MAK est d’essence pacifique, le président du GPK prévient que « tout acte qui viendrai à être commis dans les jours à venir sera clairement l’œuvre des services algériens. Jamais nous n’y serons associés de près ou de loin », a-t-il soutenu.

Arezki Massi