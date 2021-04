Algérie : La propagande mesquine du pouvoir algérien contre le MAK suscite la risée sur la Toile

ALGERIE (TAMURT) – Mis au défi par le MAK d’apporter les preuves de ses accusations et de révéler l’identité de l’individu présenté dans son communiqué comme étant le « fournisseur d’armes » du mouvement indépendantiste kabyle, le pouvoir algérien s’est encore livré, ce lundi 26 avril, à une propagande mesquine et éhontée. En effet, dans une vidéo diffusée par la télévision d’Etat algérien (ENTV), une véritable mise en scène, un certain Nourredine Heddar, repris de justice et natif de Souamaa (Mekla), s’est présenté comme étant un trafiquant d’armes, qui aurait été contacté par des responsables du MAK pour leur fournir des armes. La médiocrité sans égal de la mise en scène, qui pue le mensonge, a suscité la risée de la Toile en Kabylie et au-delà.

Dans la courte vidéo (50 secondes) diffusée par l’ENTV, organe de propagande du régime algérien, Nourredine Heddar, présenté comme un « ex militant du MAK », dit avoir été approché par des indépendantistes « d’Imecheddalen (Bouira), de Vgayet, d’Akbou et de Tizi Ouzou afin de leur procurer des armes.» En outre, cet individu, a déclaré que « Ferhat Mehenni reçoit de l’argent de partout », tout en affirmant que « le MAK détient un montant de 180 à 186 milliards de dinars ». Depuis la diffusion de cette vidéo, la toile s’en donne à cœur joie. Des internautes n’ont pas tardé à tourner en ridicule ce montage.

Le journal satirique en ligne EL MANCHAR a titré ainsi son article consacré à ce sujet : « Un porte-avions appartenant au MAK découvert dans le barrage de Taksèbt près de Tizi Ouzou ». Le papier est illustré par une image qui montre un porte-avions portant le drapeau kabyle. Un internaute a commenté ainsi cette mise en scène : « C’est quoi ce cinéma ! Vraiment, le niveau de l’ENTV est très bas. C’est une catastrophe.» « Un deuxième Cap Sigli, la jeune génération ignore cet événement, où le pouvoir en 1978 a déposé tout un arsenal d’armes (à Cap Sigli) en disant que la Kabylie se prépare à entrer en guerre , et ça n’a pas marché. L’État a échoué comme toujours », a posté une internaute kabyle. « Mais c’est quoi cette pièce de théâtre!!!! Vraiment, ils prennent le peuple pour des idiots!!! Et ils pensent nous faire avaler ça!!!! Franchement, ce pouvoir est à court d’idées… », a commenté Touabi sur sa page Facebook.

Pour sa part, Abdelouhab s’est moquée d’une pièce théâtrale ratée : « Une pièce de théâtre mal orchestrée. Vous êtes tombés trop bas, vraiment beaucoup trop, au point que personne ne croit à vos conneries », a-t-il affirmé. Par ailleurs, selon des citoyens de Souamaa, Nourredine Heddar est un repris de justice et il n’a aucun lien ni de près ni de loin avec le MAK, contrairement aux déclarations mensongères de l’armée algérienne. Cet individu a été déjà condamné à deux ans de prison dans une affaire de kidnapping d’une jeune fille.

Selon la même source, Nourredine Heddar, dont le père a été tué et ses trois frères se trouvent en prison, a été arrêté, il y a quelques jours, par la police au niveau de son village. Certainement pour le besoin de la mise en œuvre de cette propagande burlesque.

Arezki Massi