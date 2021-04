Les vociférations du pouvoir algérien contre le MAK

KABYLIE (TAMURT) – Délire ! Par une alchimie que seul le pouvoir algérien maîtrise, le pacifisme légendaire de la Kabylie se mue en terrorisme. Dans un film tragi-comique, le MDN (ministère de la Défense nationale) algérien, présente, par la voix d’un supposé ancien militant du MAK, le mouvement indépendantiste que dirige Ferhat Mehenni comme « une organisation terroriste ».

Quelle trouvaille ! Qu’ils soient du MAK, de l’URK, d’AKAL ou d’une tout autre organisation politique Kabyle, les militants kabyles ont le pacifisme chevillé au corps. Il est le maître-mot dans toutes les démarches qu’ils entreprennent. Et ce n’est pas aujourd’hui qu’ils dérogeront à cette sacro-sainte règle. Les Kabyles, il est vrai, ont beaucoup donné à l’Algérie. Et Ferhat Mehenni en est le parfait exemple. Il a tout sacrifié et a tout donné pour que ses voisins algériens aient une dignité, vivent librement et décemment, s’expriment en toute liberté…etc. Aujourd’hui, on l’accuse de tous les mots et les maux qui rongent l’Algérie. Gravissime ! Comme les instances dirigeantes du MAK, d’autres organisations politiques kabyles ont démenti et dénoncé les accusations trompeuses et sans fondements des autorités algériennes.

Rappelant les différentes péripéties qu’a connues la Kabylie ces cinq dernières décennies, l’Union pour la République kabyle (URK) estime dans un communiqué publié dimanche et signé par son porte-parole Lyazid Abid, que « La réaction de l’Algérie face à la Kabylie, qui veut se libérer de son joug colonial, vient de tomber. Elle est menaçante et répugnante. C’est ainsi que la Kabylie est traitée à chaque fois qu’elle s’assume comme telle. En 1980, l’Algérie accusa Mouloud Mammeri d’ébranler les fondements de la nation algérienne, le MAK aujourd’hui est accusé de conspirer contre l’Algérie », soulignant que « quand de tels soupçons pèsent sur un peuple, toute conciliation ou vie commune avec ses accusateurs devient quasiment impossible. »

Pour l’URK, « les accusations mensongères de la junte militaire algérienne contre les militants du MAK sont inadmissibles », faisant remarquer que « l’Algérie cherche à faire passer les militants du MAK pour des terroristes, alors que c’est la Kabylie qui a servi de pare-choc lors de la sanglante guerre contre le terrorisme islamiste. »

« L’Union pour la République Kabyle dénonce avec force ces accusations mensongères et appelle la communauté internationale à la vigilance et à venir en aide au peuple kabyle pour le sauver d’un éventuel massacre que l’Algérie coloniale planifie »lit-on dans le communiqué de l’URK.

Rappelant que la Kabylie a toujours été « le souffre-douleur de l’Algérie à chaque fois que cette dernière est menacée dans son existence, comme ce fut le cas en décembre 1978, dans l’affaire communément appelé l’affaire « Cap Sigli », l’URK juge que « l’Algérie veut aujourd’hui nous faire passer pour des terroristes. »

L’URK n’a pas manqué d’afficher sa solidarité avec tous les militants du MAK et avec le président de l’Anavad, Ferhat Mehenni, soulignant que « La Kabylie ira vers son destin qui ne peut-être que son indépendance. »

« Les mensonges de l’Algérie coloniale renforcent notre détermination à ériger rapidement la République kabyle libre et indépendante, seul rempart contre le terrorisme de l’Etat colonial algérien » est-il affirmé dans le document, invitant la communauté internationale à « comprendre pourquoi le pouvoir Algérien, qui se nourrit de la violence, maintient le terrorisme en Kabylie. »

Dalil Imaxlufen