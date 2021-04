AMIZOUR (TAMURT) – A l’occasion de ses quarante ans de carrière, un hommage sera rendu ce mercredi 28 avril à l’icône de la chanson chaouie, Djamel Sabri, plus connu sous le nom de Joe, et ce au niveau du campus d’Amizour. L’organisateur de cet événement n’est autre que le centre de recherche en langue et culture amazighes dont les locaux se trouvent au campus d’Aboudaou, université de Vgayet.

Joe, de son vrai nom Djamel Sabri, est connu pour son militantisme en faveur de la cause amazighe depuis les années 80 dans la région des Aurès, notamment sa région natale l’ex-Macomades ou Oum El-Bouaghi. L’auteur de la chanson à succès « Bachtoula » a beaucoup souffert ces dernières années en raison de son engagement en faveur des causes justes et ses positions politiques. Des kabyles et des personnes de sa région ont du même lui venir, l’été dernier, en aide matériellement, en lançant une cagnotte sur Leetchi.

Une journée d’étude sur la chanson chaouie aura lieu aussi dans l’enceinte du campus d’Amizour durant la journée de ce mercredi. Plusieurs conférences en rapport avec la chanson chaouie, notamment son apport à la culture berbère, seront données par des chercheurs en langue et culture amazighes.

Dalil Imaxlufen