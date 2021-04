Pourquoi la Kabylie doit s’émanciper

KABYLIE (TAMURT) – Pour sortir de l’ornière, la Kabylie doit s’émanciper. Pays riche en ressources naturelles, surtout en ressources humaines, la Kabylie peut se faire une place dans le concert des nations. Dans ce pays le tourisme se conjugue au pluriel. Du tourisme balnéaire au tourisme de montagne en passant par le tourisme thermal, la Kabylie a toutes les potentialités pour être une destination touristique de choix, qui figurerait parmi les offres les plus sérieuses des tour-operators mondiaux.

Dans le domaine énergétique, du pétrole (off-shore) a été découvert au large de Vgayet. En ce qui concerne les minerais, les mines de Bouamrane à Ibarbacen/Timezrit (fer), et Tala Hamza/ Amizour (plomb/zinc) figurent parmi les gisements les plus prometteurs au monde. Dans le domaine agricole, les terres de la rive droite de la Soummam sont classées à haut rendement agricole. Dans les montagnes, les produits de terroir (figues sèches, l’huile d’olive et caroube) peuvent, une fois valorisés, conquérir les marchés mondiaux. De par son histoire et son attachement aux valeurs ancestrales, la Kabylie reste une terre de tolérance. Elle est la digne héritière de tamazgha. Elle est le creuset de toutes les civilisations et de toutes les religions.

Malgré toutes ses richesses, la Kabylie vit un sous-développement criard, sciemment entretenu par les décideurs algériens. Mise sous perfusion, l’économie dans le pays kabyle tourne au ralenti. Les quelques unités industrielles de la région, implantées notamment à Taharacht (AQBU), restent les seules pourvoyeuses de postes d’emploi pour des milliers de jeunes kabyles diplômés des universités ou des centres de formation professionnelles. L’Etat algérien n’a construit aucune usine dans la région depuis les années 80 ! Les Quelques usines existantes ont été bradées et offertes sur des plateaux d’argent à des « investisseurs fourbes ». Idem pour les infrastructures de base.

Ainsi, le réseau routier de la région est saturé et fortement dégradé. Les travaux d’extension de la piste de l’aéroport international Abane Ramdane de Vgayet tardent à être lancés. Il en est du même au niveau de l’infrastructure portuaire. Pire que ça, la région subit les assauts en cascade des idéologues fascistes et radicaux. Elle n’en sortirait indemne que si elle prenait son destin en main.

Dalil Imaxlufen