Forte mobilisation regroupant diverses sensibilités politiques attendue ce dimanche 02 mai à Paris : « Touche pas à ma Kabylie »

PARIS (TAMURT) – Louable est l’initiative entreprise par pas moins de onze mouvements de différentes tendances politiques, qui ont appelé, ce vendredi 30 avril, à un rassemblement en faveur de la Kabylie pour dimanche 02 mai à la Place République de Paris. Placé sous le slogan « Touche pas à ma Kabylie », ce rassemblement se veut une riposte politique puissante aux menaces qui guettent la Kabylie et dont la dernière en date est l’attaque du Ministère de la défense nationale algérienne contre le MAK.

« Nous, mouvements de différentes sensibilités politiques, appelons à un rassemblement pour dénoncer les menaces qui guettent la Kabylie et condamner les récentes attaques contre le MAK », lit-on sur l’affiche de l’appel lancé ce vendredi 30 avril. Parmi les initiateurs de cet appel figurent des mouvements indépendantistes Kabyles, à savoir le MAK et l’URK, les souverainistes AKAL, RPK-France (autonomiste) et d’autres mouvements politiques à l’instar de « Double rupture », « Les Démocrates Républicains », « Union pour l’Algérie » et « Riposte internationale » font également partie des organisateurs de cette manifestation. Le MAC (Mouvement Autonomiste Chawi), l’Association Izmulen qui défend les droits du peuple Mzab, ainsi que le CMA (Congrès Mondial Amazigh) ont aussi signé cet appel.

A noter que la montée en force des indépendantistes kabyles, qui ont réussi une mobilisation historique à l’occasion du 20 avril dernier, dérange les ennemis de la Kabylie. L’affolement s’est emparé de la junte militaire algérienne et des islamistes de tous bords, qui multiplient les attaques contre le peuple kabyle, notamment les indépendantistes.

Arezki Massi