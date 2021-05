Législatives algériennes : Yacine Ramdani, un nomade politique, tête de liste d’un parti islamique à Vgayet

VGAYET (TAMURT) – L’ex maire FLN de la commune d’Oued Ghir, Yacine Ramdani, est tête de liste du parti El Bina, à Vgayet, pour les législatives algériennes du 12 juin prochain. Connu pour son nomadisme politique, Yacine Ramdani a commencé en tant qu’élu indépendant avant de rallier les rangs du MPA de Amara Benyounes, l’un des fervents soutiens du président déchu Bouteflika. Ensuite, il changera son allégeance partisane en cours de son mandat pour rejoindre le FLN, un autre parti du pouvoir algérien. Ce candidat, qui vient donc intégrer le parti islamique El Bina, est aussi notoirement connu pour ses accointances avec l’administration locale.

Certainement, le choix de Yacine Ramdani est dicté par des calculs d’un opportunisme avéré que par des convictions politiques. Etant un parti proche du pouvoir, et ayant joué de lièvre lors de la présentielle algérienne du 12 décembre 2019, Yacine Ramdani s’attend à ce que cette formation politique soit récompensée à l’occasion des législatives de juin prochain. Bien que le chef de ce parti d’obédience islamiste, Abdelkader Bengrina, soit connu pour son hostilité à la Kabylie, pour avoir exprimé ouvertement son opposition à l’officialisation de Tamazight et avoir dernièrement traité les kabyles hirakistes ‘’d’ouled edechra’’, cela n’a pas empêché Yacine Ramdani de lui prêter allégeance. En choisissant un parti, qui fait de la haine de la Kabylie, un fonds de commerce, Yacine Ramdani se renie lui-même et fait passer des intérêts personnels étroits à l’honneur de la Kabylie.

Parfois, l’ambition démesurée rend les gens aveugles au point de bafouer les principes les plus élémentaires de la morale. Par ailleurs, nous apprenons aussi que Saci Seghir, Djamel Karkaden et Ouari Massinissa conduiront respectivement les trois listes indépendantes à cette élection législative massivement rejetée par la Kabylie et même par une bonne partie des algériens. La question que d’aucuns se posent en Kabylie : ces candidats oseront-ils faire la campagne électorale et aller à la rencontre des kabyles pour défendre leur choix ? Tout porte à croire que l’on s’achemine vers une élection sans campagne électorale, ou à défaut une campagne en catimini, à huis-clos dans des salles vides et par des meetings sans public.

Arezki Massi