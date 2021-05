Vgayet, des parents d’élèves en colère

VGAYET (TAMURT) – Des dizaines de parents d’élèves de l’école primaire Chouhada Chaalal, située sur la route du stade de Vgayet, à Targa Ouzemmour, se sont rassemblés, dans la matinée de dimanche 2 mai 2021, devant le siège de la wilaya pour dénoncer les conditions de scolarité de leurs enfants. Les parents, fait inédit, n’étaient pas seuls à ce rassemblement, mais en compagnie de leurs enfants. C’est d’ailleurs ces derniers qui ont constitué le gros des manifestants.

«Non à la surcharge des classes. 54 élèves, c’est trop !», «Où sont les autorités ?», pouvait-on lire sur des pancartes brandies par des écoliers. Construite en 1953 et mise en service en 1958, cette école fonctionne avec un effectif de plus de 1 300 élèves. Ces derniers étudient à l’étroit, avec des classes surchargées. Et cette situation ne date pas aujourd’hui. Chaque année, la direction de cet établissement peine à gérer les flux des nouveaux inscrits et fait de la gymnastique pour les gérer comme il se doit et assurer aux élèves de bonnes conditions de scolarité. Cette situation avaient suscité la colère et l’indignation des parents d’élèves qui avaient, à maintes fois, organisé des actions de protestation.

Ces derniers réclament la construction d’un nouveau groupe scolaire à Tala Markha pour en finir avec cette lancinante problématique. Il est à signaler que les autorités locales de Vgayet ont promis, par le passé, de prendre en charge les doléances des parents d’élèves de cette école, mais jusqu’à aujourd’hui, rien n’a été fait.

Dalil Imaxlufen