L’écrivain Mohand Ait-Ighil hospitalisé

KABYLIE (TAMURT) – L’écrivain et dramaturge kabylophone Mohand Ait Ighil est actuellement hospitalisé. Mohand Ait Ighil est l’un des écrivains de langue kabyle les plus importants et les plus prolifiques.

Le journaliste-militant Kader Sadji fait partie des personnalités ayant exprimé leur soutien à Mohand Ait-Ighil en ces moments difficiles. « Témoignons de notre compassion envers l’homme de culture Mohand Ait-Ighil », a t-il souligné. Ce dernier a précisé que l’écrivain et dramaturge Mohand Aït-Ighil d’expression kabyle est hospitalisé depuis des jours. « L’homme de culture est connu notamment à Bejaïa où il a écrit et mis en scène plusieurs pièces théâtrales dont la thématique traduisait les préoccupations identitaires et démocratiques de la population de Kabylie en particulier et de toute l’Afrique du nord en général », a ajouté Kader Sadji.

Ce dernier conclut en rappelant que Mohand Ait-Ighil a été aussi le témoin d’un temps trouble où défendre tamazight pouvait le plus souvent exposer son défenseur aux exactions des autorités de l’époque.

Tarik Haddouche