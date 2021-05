Algérie: Dérapage du président du Haut-Conseil islamique : « Un algérien ne peut être que musulman »

TAMAZGHA (TAMURT) – S’exprimant lors d’une cérémonie de célébration du 90eme anniversaire de la création de l’association des Oulémas musulmans algériens, organisée mercredi 05 mai, le président du Haut-Conseil islamique algérien, en l’occurrence Bouabdallah Ghoulamallah, a déclaré que « l’algérien ne peut être que musulman ». Tout en déniant « l’algérianité » aux algériens non musulmans, ce responsable religieux les considère comme « des résidus de la France » qu’il faut « éradiquer ».

Bien que le dérapage de Ghoulamallah soit dangereux, car véhiculant la discrimination et la haine envers les non musulmans, peu de personnes en Algérie ont condamné ses propos. Cela renseigne sur le degré élevé de l’intolérance religieuse dans laquelle baigne la société algérienne. Cela explique également pourquoi les personnes qui se convertissent à la foi chrétienne ou qui se déclarent publiquement agnostiques sont systématiquement persécutées par les autorités algériennes et sont voués aux gémonies par une grande partie de la société. Lors de son allocution, ce dignitaire religieux a appelé ouvertement les membres de cette association musulmane à combattre les algériens non musulmans. « Les graines semées par la France commencent à germer et les oulémas musulmans algériens doivent y faire face et poursuivre le djihad national et théologique pour éradiquer ces résidus », a-t-il affirmé.

En outre, il a déclaré que « l’islam et le nationalisme sont les deux faces d’une même pièce ». Pourtant, tout le monde sait que l’association des Oulémas musulmans algériens, créée en mai 1931, était assimilationniste, donc partisane de l’Algérie française, et que ce n’est que tardivement, vers 1956, qu’elle a pris position pour l’indépendance de l’Algérie. Et que beaucoup d’européens, chrétiens ou juifs, étaient dès le déclenchement de la guerre de Libération en faveur de l’indépendance. Quelques-uns, comme Maurice Audin, ont payé de leur vie leur engagement contre la France coloniale. Par ailleurs, il est utile de rappeler ici que la loi controversée de 2006 sur le culte autre que musulman, qui vise particulièrement la communauté chrétienne évangélique, a été promulguée lorsque Ghoullamallah était ministre des affaires religieuses sous le règne du président déchu Abdelaziz Bouteflika. C’est à cause de cette loi, qui s’est avérée dans les faits un arsenal juridique destiné, ni plus ni moins, à museler les non musulmans, qu’une dizaine de lieux de culte chrétiens a été fermée en Kabylie (Tizi Ouzou et Vgayet) par les autorités algériennes.

Plusieurs chrétiens kabyles ont été aussi poursuivis en justice sur la base de cette loi liberticide. A noter que Bouabdallah Ghoullamallah, membre du bureau national du RND, et qui a fait l’objet, en avril 2019, d’une plainte pour corruption dans le cadre de l’organisation des pèlerinages à La Mecque entre 1999 et 2006, déposée par une ONG internationale basée en Espagne, n’est pas à son premier dérapage. En effet, en janvier 2019, il a déclaré que la transcription de tamazight doit être faite par le caractère arabe et non par la graphie latine. L’argument avancé par Ghoullamallah est purement idéologique et n’a rien de scientifique : « Nous voulons que cette langue soit rédigée en arabe pour préserver notre identité nationale et l’héritage de nos aïeux. Tamazight doit être rédigée avec les lettres nationales, qui est l’arabe. Nous ne sommes pas des français pour que notre langue soit rédigée en latin », a-t-il soutenu.

A souligner que l’association des Oulémas musulmans, qui a vivement critiqué la JSK pour avoir brandi le drapeau Amazigh, à l’issue de sa victoire contre son adversaire camerounais, le Coton Sport, le 21 avril dernier, au Cameroun, et ce afin de rendre hommage aux victimes du printemps noir, est connue pour sa position hostile à l’officialisation de tamazight dans la constitution algérienne. Et ce, bien que les kabyles estiment que cette officialisation n’est que de la poudre aux yeux.

Arezki Massi