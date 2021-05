Vgayet: La marche de la communauté universitaire empêchée

VGAYET (TAMURT) – La police est intervenue ce mardi 11 mai 2021 pour stopper net la marche de la communauté universitaire et de la société civile de Vgayet. Et pourtant sur l’itinéraire de la marche, aucun dispositif policier n’a été déployé durant toute la matinée de ce mardi.

Les manifestants ont d’ailleurs parcouru plus de 500 mètres avant de se retrouver, à hauteur de la cité Brandy, face à des policiers prêts à faire usage de la force. D’ailleurs plusieurs « figures » du mouvement anti-régime algérien ont été interpellées et embarquées dans des fourgons cellulaires au commissariat central de Vgayet. Le ministère algérien a, dans un communiqué publié dimanche, instruit ses services d’empêcher toutes les marches non autorisées, dont celles du mouvement populaire antisystème.

Ce mardi le régime algérien est passé à l’acte en empêchant la marche de la communauté universitaire et de la société civile de Vgayet. La marche de la communauté universitaire de Vgayet, osons les mots, ne draine plus les foules des grands jours, et ce depuis plus d’une année. Que reste-t-il à ce mouvement, notamment en Kabylie ?

Dalil Imaxlufen