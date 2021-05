Vgayet: Le nouveau pole urbain d’Ighzer Ouzarif ou la cité dortoir !

VGAYET (TAMURT) – Sans aucune infrastructure d’accompagnement, le nouveau méga pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, situé sur les hauteurs de la commune d’Oued-Ghir, où pas moins de 16 000 logements tous types confondus sont en construction, dont plus de 5700 unités seront livrées sous peu, n’est présentement qu’un immense dortoir.

Ses futurs habitants sont ainsi appelés à faire le déplacement jusqu’au chef-lieu de Vgayet, sur plus de 10 km, pour acheter leur pain, se ravitailler en denrées alimentaires, se soigner ou suivre leur scolarité.

Sur papier, un lycée, 6 groupes scolaires, 4 CEM, une polyclinique, une sûreté urbaine, une bibliothèque et la réalisation d’une route reliant ce pôle urbain à la nationale 12, sont inscrites à l’indicatif de cette nouvelle ville.

En ce qui concerne, les commerces des légumes et fruits, les boulangeries, les supérettes, et autres prestations seront laissés à l’initiative des opérateurs privés.

Cette situation qui suscite, à juste titre, des appréhensions parmi les futurs résidents de cette ville, a donné matière à l’association sociale pour la protection du consommateur et de l’environnement TALSA qui a interpellé les pouvoirs publics dernièrement à la faveur d’une réunion de la cellule de crise installée au lendemain du séisme qui a secoué Vgayet le 18 mars 2021.

Si son occupation immédiate ne s’accompagne pas des moyens de prévention liés à la protection de l’environnement, ce nouveau pôle urbain offrira, à coup sur, la même image, affreuse, que le centre-ville de Vgayet, avec ses décharges à chaque coin de rue et ruelle, quartier et ses oueds intramuros devenus des égouts à ciel ouvert.

« Nous craignons le pire» s’alarme le président de l’association TALSA lors de son intervention devant les membres de cette cellule de crise, précisant que « le transfert de centaines de familles sinistrées du séisme du 18 mars, mais aussi des bénéficiaires de logements, tous types confondus, vers le nouveau pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, alors que les conditions d’habitabilité ne sont pas réunies sur plusieurs plans, ne manquera pas de déstabiliser la commune d’Oued Ghir puisqu’une partie du site de l’ancienne décharge sauvage est occupée par le programme d’habitat AADL, OPGI, LSP… »

Il enchaîne : « Il sera donc très difficile pour la commune d’Oued Ghir de réguler dans un court laps de temps ce flux de populations et faire face à leurs besoins immédiats d’installation. »

Pour l’association TALSA, les besoins à naître de cette arrivée massive de populations, soit environ 80 000 âmes, en matière de crèches, de scolarisation de leurs enfants des différents paliers, de soins de proximité à travers la création de centres de santé ou d’un hôpital, de sécurité, de transport, de services postaux, d’antennes administratives, d’une unité protection civile…etc., constitueront un véritable casse-tête pour les autorités communales d’Oued Ghir et les futurs habitants de ce site. D’où, plaide-t-on, l’urgence d’y remédier.

Dalil Imaxlufen