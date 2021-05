Hirak : après « khawa-khawa », la répression

KABYLIE (TAMURT) – La répression a battu son plein, hier, à l’occasion de la 117ème manifestation du vendredi s’inscrivant dans le sillage de ce qui est désormais appelé unanimement le hirak. Des manifestants ont été tabassés et d’autres arrêtés dans plusieurs villes.

A l’approche de la tenue des élections législatives anticipées du 12 juin 2021 en Algérie, la tension est montée d’un cran hier. Et rien ne garantit que les choses ne vont pas encore empirer dans les prochains jours. Car le pouvoir n’a aucun autre choix. Si les marches en question se poursuivent jusqu’au 12 juin 2021, la tenue des législatives anticipées serait inéluctablement une mission impossible, du moins dans une grande partie du pays, dont la Kabylie bien sûr. C’est la raison pour laquelle le pouvoir a mis le paquet sur l’option de la répression afin de tenter de persuader les citoyens qui manifestent tous les vendredis de renoncer à leur démarche. Mais rien ne semble moins efficace.

Dans la ville de Tizi Ouzou, par exemple, la tentative d’empêcher la tenue de la marche hier, vendredi, a échoué. Des manifestants ont été interpellés avant même d’arriver au centre-ville alors que d’autres ont été tabassés. Ceci n’a pas empêché la marche d’avoir lieu, comme chaque vendredi. Selon diverses sources concordantes, pas moins de 600 personnes ont été arrêtées hier dont des journalistes, des avocats, des enseignants et même des chefs de partis politiques dont Mohcine Bellabas, président du RCD. Mais la majorité écrasante des personnes interpellées ont été libérés avant la fin de la journée ou, au maximum, en début de soirée.

On risque d’assister à un scénario plus corsé vendredi prochain et même mardi avec la marche des étudiants. On imagine très mal le pouvoir maintenir les élections législatives du 12 juin sous une telle tension. Qui est le candidat qui osera affronter les citoyens pour faire campagne et plaider sa cause dans une telle tempête ? Une cause perdue d’avance.

Idir Tirourda