Un vendredi mortel sur les routes de Vgayet

VGAYET (TAMURT) – Une collision entre trois véhicules, dont un bus de transport de voyageurs, survenu vendredi en fin d’après-midi, sur la RN12 à l’entrée sud de la ville de Vgayet, a fait 17 blessés graves, selon la protection civile. Les blessés, tous des mineurs âgés entre 7 et 17 ans ont été évacués, ajoute-t-on de même source, vers l’hôpital Khellil Amrane de Vgayet.

Le même jour un autre drame est survenu sur la RN9. Il s’agit d’un autre accident impliquant une moto et une voiture qui s’est produit sur le pont reliant la localité de Taskriout à Kherrata. Le conducteur de la moto a trouvé la mort sur les lieux du drame. Son corps inerte a été transporté par les éléments de la protection civile à la morgue de l’hôpital de Kherrata. Non loin de Kherrata, sur la RN43 reliant Vgayet à Jijel, un autre accident mortel s’est produit dans la soirée de vendredi. Il s’agit d’une collision entre une voiture et un deux roues. L’accident a provoqué la mort du motocycliste et des blessures plus ou moins graves à six autres personnes.

Les pompiers sont intervenus quelques minutes plus tard pour évacuer son corps vers la polyclinique de Souk El-Tenine. Durant les journées de jeudi et vendredi, la protection civile a répertorié 17 accidents sur les routes de la wilaya de Vgayet qui ont fait deux morts et 37 blessés.

Dalil Imaxlufen