Algérie : Le MAK classé « organisation terroriste » par le Haut conseil de sécurité !

TAMAZGHA (TAMURT) – Réuni ce mardi 18 mai, le Haut conseil de sécurité (HCS) de l’Algérie a décidé officiellement de classer le MAK dans la liste des « organisations terroristes », a annoncé la présidence algérienne dans un communiqué sanctionnant cette rencontre. Cette décision coïncide, bizarrement, avec le placement en garde à vue, ce même jour, du président du MAK, Ferhat Mehenni, au commissariat du 17e arrondissement de Paris.

Dans le communiqué rendu public par la présidence algérienne, il est indiqué que « Le Haut Conseil de Sécurité s’est également penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits (Rachad) et (MAK) pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité, et décidé, dans ce cadre, de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles ». Ainsi, le pouvoir algérien prépare le terrain pour justifier une éventuelle persécution systématique des indépendantistes en Kabylie. Bien que le MAK ait connu et reconnu à l’échelle mondiale pour son caractère pacifique, en privilégiant exclusivement la lutte politique et le débat des idées, le pouvoir algérien a décidé de classer ce mouvement indépendantiste kabyle dans la liste des organisations terroristes.

A noter qu’une campagne de diabolisation, de désinformation et de propagande mensongère a précédé la décision de cette instance algérienne. Celle-ci détient, faut-il le souligner, selon l’article 208 de la Constitution algérienne, un statut d’institution consultative auprès du président de la République et n’est pas habilitée à trancher ou à prendre des décisions. Dans un autre chapitre, d’aucuns s’interrogent sur la coïncidence du timing de la mise en garde à vue de Ferhat Mehenni par un commissariat de Paris et cette décision du pouvoir algérien de classer le MAK dans la liste des organisations terroristes.

S’achemine-t-on vers l’extradition du président du MAK vers l’Algérie, après la ratification, tout récemment, de la convention d’extradition entre la France et l’Algérie ? Une question légitime qui hante les esprits et que posent bon nombre d’observateurs de la scène politique. A noter que depuis la réussite éclatante des marches du 20 avril dernier, organisées par le MAK et d’autres mouvements indépendantistes en Kabylie, le pouvoir militaire en Algérie est pris de panique. La montée en force des indépendantistes kabyles dérange la junte au pouvoir, qui se livre depuis à une campagne de mensonge et de désinformation contre le MAK.

Arezki Massi