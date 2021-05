Tizi Ouzou : polémique autour de la participation de Chawki Amari

KABYLIE (TAMURT) – La participation de l’écrivain-journaliste Chawki Amari au salon du livre de Boudjima (Tizi Ouzou), qui se tiendra du 20 au 22 mai prochain à la bibliothèque Abdellah-Mohia, a donné lieu à une grande polémique car l’auteur en question s’est attaqué, à plusieurs reprises aux kabyles en faisant usage de termes très virulents.

Pour les internautes en question, le fait que Chawki Amari ait été convié à prendre part à ce salon en tant qu’écrivain est un point noir. L’un d’eux souligne d’ailleurs: « Le seul point noir est la présence d’un dégoûtant personnage qui se prétend kabyle et qui s’autorise à colporter insidieusement toute la haine envers cette région qui revendique la résistance et la résilience. Sa présence n’est-elle pas une insulte à la mémoire de tous les kabyles sacrifiés pour avoir refusé le diktat de l’arabisme et de l’aplatventrisme ? ».

Les internautes ont rappelé aux mémoires amnésiques et courtes le détestable et raciste billet que Chawki Amari a signé. Ledit billet était intitulé : « le mont des oliviers ». Chawki Amari s’est attaqué, dans cet écrit exécrable, à la Kabylie avec une haine indicible et assumée. Il a ainsi tiré à boulets rouges sur les berbéristes. Il faut rappeler que Chawki Amari s’est attaqué à la Kabylie et aux kabyles en d’autres occasions notamment sur des plateaux de télévision étrangères.

D’autres écrivains, connus pour leur hostilité et à la Kabylie ont, à maintes reprises, critiqué voire insulté les Kabyles ou une personnalité kabyle. Tout le monde se souvient de la réaction ordurière de l’auteur Tahar Ouattar après l’assassinat de l’écrivain-poète-journaliste Tahar Djaout.

Tarik Haddouche