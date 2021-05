Événements du 19 Mai 1981 : L’autre printemps Kabyle

VGAYET (TAMURT) – Il y a quarante ans, jour pour jour, la Kabylie, plus particulièrement Vgayet, se souleva contre l’arbitraire et le déni identitaire.

Fer de lance du second printemps kabyle, des lycéens de Vgayet ont brisé le mur de la peur pour exiger la libération des détenus d’avril 80, la reconnaissance de la culture et de l’identité amazighes, le respect des libertés démocratiques et davantage de justice.

La révolte des lycéens de Vgayet, appuyée par des milliers d’ouvriers et d’enseignants, avait été durement réprimée par le pouvoir de l’époque.

Des centaines de jeunes manifestants avaient été arrêtés et déférés devant les tribunaux sous le chef d’accusation « d’atteinte à la sureté de l’Etat ». Des dizaines d’entre eux, seront condamnés à de lourdes peines de prison.

Quelques manifestants arrêtés n’avaient à peine que seize ans au moment des faits. Et le pouvoir algérien leur a fait subir tortures et enfermement dans les cellules sombres du pénitencier d’El Khemis (Vgayet) pendant des années. Quatre détenus avaient même obtenu leur Baccalauréat en prison.

Ils étaient accusés « d’atteinte à la sureté de l’Etat » pour avoir osé revendiquer la reconnaissance de leur langue et culture, le respect des libertés démocratiques et une justice indépendante.

Quarante ans après ces évènements, la plaie reste béante. Aujourd’hui, ceux qui sont encore de ce monde racontent l’horreur vécue par toute une génération d’hommes et de femme kabyles qui ont réussi, malgré la répression et le bagne, à maintenir la flamme du Printemps berbère.

