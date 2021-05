Tizi Ouzou : des milliers de personnes dans la rue

KABYLIE (TAMURT) – Pour le 118ème vendredis du mouvement dit « hirak », des milliers de manifestants ont battu le pavé dans la ville de Tizi Ouzou en ce 21 mai 2021. Cette marche confirme qu’il ne peut y avoir d’élections dans la région.

Malgré une chaleur caniculaire avec une température de près de 40 degrés, ils étaient des milliers de manifestants à avoir pris part à la marche du vendredi 21 mai 2021. La ville de Tizi Ouzou a encore vécu une autre journée sous tension. Comme chaque vendredi, les slogans mis en branle par les manifestants étaient hétéroclites et étaient loin de faire l’unanimité.

La présence, à cette manifestation, d’islamistes en nombre important inquiète toujours. On a constaté l’absence de figures politiques locales connues lors de cette marche. En dehors de quelques exceptions bien entendu. On peut citer la présence de Said Khelil, l’un des 24 détenus du printemps berbère, ancien Premier secrétaire du FFS et fondateur de MDC, un parti mort-né, faut-il le rappeler.

Comme il fallait s’y attendre, une partie des manifestants en question ont scandé des slogans contre la tenue des élections législatives anticipées du 12 juin 2021. Comme d’habitude, la majorité des mots d’ordre ont été scandés en langue arabe comme le fameux « Wellah marana habssine » ou encore « Yetnahaw gaâ », etc.

Tarik Haddouche