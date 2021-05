Mohand Haroun, déjà 25 ans

KABYLIE (TAMURT) – Vingt-cinq années se sont écoulées depuis le décès de Mohand Haroun, l’un des plus grands et des plus sincères militants de la cause identitaire berbère. Mohand Haroun nous a quittés le 22 mai 1996 mais il demeure vivant dans tous les cœurs.

Mohand Haroun a été l’un des plus courageux militants de la cause identitaire amazighe. Il s’est battu et mis sa vie en péril dans les moments de la dictature terrible de Boumediène aux côtés d’autres militants. Le regretté Mohand Haroun a entamé son combat pour l’Amazighité et contre la dictature de Boumediène et de Chadli bien avant le printemps berbère qui a vu l’émergence d’autres « nouveaux » militants de l’Amazighité.

Mohand Haroun a marqué les esprits par son parcours de militant dévoué et constant. Il est né le 13 avril 1949 à Tifrit. Il a été l’un des tout premiers militants de la cause amazighe, notamment dans les années 70. Il a été arrêté par la dictature de Boumediene, le 5 janvier 1976, à Alger, dans l’affaire dite des poseurs de bombe. Mohand Haroun a été présenté à la Cour de sûreté de l’État de Médéa le 2 mars 1976. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Après ce procès, il est transféré dans la prison de Tazoult-Lambèse dans la région de Batna, dans le pays chaoui. Il n’a été libéré qu’en mars 1987. De nombreux grands artistes ont composé des chansons en hommage à Mohand Haroun à l’instar de Matoub Lounès qui lui a dédié la célèbre chanson « Amehvous-iw » figurant dans son album « Tirgin ».

Idir Tirourda