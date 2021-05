Répression féroce à Bouira

KABYLIE (TAMURT) – Une répression féroce s’est abattue sur les manifestants qui ont investi la rue hier, vendredi 21 mai 2021, dans le cadre des marches hebdomadaires du « hirak », dénonce le bureau régional du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD).

Le bureau régional de Bouira du parti de Mohcine Bellabas a souligné dans son communiqué que la panique du pouvoir du fait accompli, « devant la détermination infléchissable » de la population à s’opposer pacifiquement à la mascarade électorale du 12 juin prochain ainsi que sa mobilisation qui ne faiblit pas et qui se renforce du jour en jour pour un changement radical du système politique passant par une transition démocratique constituante, se confirme encore une fois aujourd’hui.

Une répression féroce et une campagne de terreur et d’arrestations sans précédent s’est abattue sur les populations qui manifestent pacifiquement en ce vendredi 21 mai 2021 et qui a ciblé particulièrement les militants politiques qui structurent le mouvement populaire et mobilisent les masses, à l’instar du militant de RCD, M. Mohamed Amer Massi, déplore le même parti politique qui, pour rappel, boycotte les élections législatives du 12 juin 2021. Le bureau régional du RCD de Bouira, tout en exprimant sa solidarité indéfectible avec tous les détenus politiques et d’opinion et les citoyens privés de leur liberté arbitrairement, tient à dénoncer avec vigueur ces pratiques d’un autre âge et exige leur libération immédiate et sans conditions. « La gestion sécuritaire de la crise politique est un non-sens et acte la fin proche d’un système à bout de souffle et qui a épuisé toutes ses cartes », indique le parti de Bellabas.

Le RCD appelle enfin la population à rester mobilisée et à poursuivre le combat pacifique, « seule voie pour créer ce rapport de force en faveur de changement et l’instauration d’un État de droit démocratique ».

Idir Tirourda