La JSK en demi-finale de la Coupe de la CAF

KABYLIE (TAMURT) – La Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) a réussi à se qualifier en demi-finale de la coupe de la Confédération africaine de football après le match-retour disputé au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou face au club tunisien le CS de Sfax ce dimanche 23 mai 2021.

Les Kabyles ont été contraints de se battre jusqu’à l’ultime minute pour s’adjuger la qualification car les Tunisiens ont réussi à signer un but d’égalisation après que l’arbitre eut sifflé un pénalty. La JSK avait largement dominé en première mi-temps tout en ayant marqué un premier but qui paraissait être libérateur puisque la JSK avait déjà remporté une victoire de 1 but à 0 en match aller en Tunisie.

A peine cinq minutes avant la fin de la première mi-temps, Bensayah a inscrit un premier but sur pénalty.

En deuxième mi-temps, la JSK avait fait un mauvais choix tactique en misant sur le repli et la défensive absolue. Une option qui a failli s’avérer fatale. Les Tunisiens ont donc misé sur ce retrait en défense du Onze kabyle pour multiplier les attaques et les occasions de marquer. Ce qui devait arriver arriva. Les tunisiens égalisent à la 82ème minutes suite à un pénalty exécuté par Aymen Hamzi. Les huit dernières minutes ont coupé le souffle aux supporters de la JSK car un éventuel second but des Tunisiens allait équivaloir à une élimination de fait de la JSK. Les lions kabyles ont fait preuve d’une grande volonté et d’une détermination à ne pas céder. Ils ont réussi à repousser toutes les tentatives des Tunisiens de remporter la victoire et la qualification. Malgré les quatre minutes supplémentaires ajoutées en guise de récupération du temps perdu, les Kabyles ont maintenu le cap. Et la qualification est venue au bout d’un véritable combat entre les deux équipes.

A l’issue de la première manche jouée dimanche passé en Tunisie, la JSK s’en est sortie avec une victoire d’un but à 0. Précisons que les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football sont programmées pour le 30 juin 2021 (aller) et le 27 juin (retour). Le prochain adversaire des Kabyles sera le club du Cameroun, le Coton Sport.

Idir Tirourda