Akbou: Les 15 indépendantistes arrêtés lors de la marche pacifique du 22 mai placés sous contrôle judiciaire

AKBOU (TAMURT) – Auditionnés, ce lundi 24 mai, au tribunal d’Akbou, les 15 militants indépendantistes kabyles, arrêtés lors de la marche pacifique, organisée le 22 mai dernier à Akbou, en soutien à Ferhat Mehenni, président du MAK, et en hommage à Masin U Harun, ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction chargé de cette affaire, a indiqué l’un des avocats de la défense.

Après une garde à vue de 48 heures au commissariat central de la ville de Vgayet, les 15 indépendantistes kabyles ont été transférés en catimini, durant la matinée de ce lundi, pour l’instruction de leur dossier au niveau du tribunal d’Akbou. Le collectif d’avocats, qui s’est constitué pour défendre les militants indépendantistes, ont été empêchés durant la durée de la garde à vue de voir leurs clients et d’obtenir des informations sur leurs dossiers judiciaires. « (…) En tant qu’avocat membre du collectif des avocats de la défense des militants (indépendantistes), je me suis déplacé 3 fois au commissariat central, entre hier et aujourd’hui, sans avoir des informations détaillées sur les chefs d’inculpation ou avoir une visite de nos clients », a déclaré Me Benabdeslam Allaoua.

Par ailleurs, la date du procès de ces indépendantistes, dont le seul tort est d’avoir pris part à une action pacifique et avoir réclamé l’indépendance de la Kabylie, un droit consacré par le droit international des peuples à disposer d’eux-mêmes, n’a pas encore été fixée par le juge d’instruction.

Pour rappel, l’Union pour la République Kabyle (URK) avait exigé dans un communiqué rendu publique le 22 mai dernier la libération « immédiate et inconditionnelle » des militants indépendantistes arbitrairement interpellés par la police coloniale algérienne. Celle-ci avait même usé de tasers X26 lors de ces interpellations.

Arezki Massi