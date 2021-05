Kamel Daoud appelle les Kabyles à voter !

KABYLIE (TAMURT) – L’écrivain-journaliste Kamel Daoud a appelé les Kabyles à voter massivement le 12 juin 2021 aux élections législatives anticipées. Kamel Daoud a fait cette déclaration surprenante et décevante lors d’une conférence-débat qu’il a animée au salon du livre de Boudjima.

Pourtant, il s’agissait d’une conférence culturelle et littéraire et Kamel Daoud a été invité en tant que romancier. C’est avec un grand étonnement que les présents à la conférence ont perçu cet appel au vote. Kamel Daoud est-il à ce point déconnecté de la réalité du terrain en Kabylie ? Sait-il qu’en Kabylie, le rejet de la prochaine élection est massif et ne souffre d’aucune équivoque ? Ou bien pense-t-il, à tort bien sûr, qu’il a la capacité et la stature pour influencer les Kabyles à revoir leur position et à changer de vision envers cette élection qui n’a pour rôle qu’à mieux asseoir un pouvoir illégitime. C’est le moins qu’on puisse dire. Les réactions de dénonciation ne se sont faites attendre suite à la sortie décevante de Kamel Daoud.

Arezki Beddek, médecin célèbre à Tizi Ouzou a réagi en soulignant : « Drôle de logique de Mr Kamel Daoud, il nous demande de participer au vote pour être bien représentés. Connaît-il au moins le niveau et la qualité, surtout les motivations politiques de ces différents candidats, dont le programme unique se résume à El Khobza ? Ça ressemble à choisir des borgnes aux pays des aveugles, pourquoi lui-même n’est-il pas candidat ? Mr Daoud nous demande de creuser notre tombe en choisissant nos fossoyeurs, tout en rendant un énorme et inégalable service au pouvoir en légitimant de fort belle manière sa démarche par un taux de participation élevé, peut-être, est-ce l’objectif de sa démarche, voire de sa mission. Une chose n’échappe pas, certainement à Mr Kamel Daoud, et il le sait bien, l’assemblée nationale en Algérie n’a jamais décidé de quoi que ce soit, c’est une tribune de « lève-mains » actionnée à partir de zones d’ombres bien précises ».

Précisons enfin que l’écrivain Chawki Amari, invité au salon du livre de Boudjima, a finalement renoncé à s’y rendre à cause de la polémique née suite à l’annonce de sa participation.

