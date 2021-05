Timezrit: Ciné+ rend hommage à Azzedine Meddour

TIMEZRIT (TAMURT) – L’association Ciné+, Lumière sur la mémoire de Timezrit a rendu, vendredi et samedi derniers, un vibrant hommage au cinéaste et réalisateur kabyle Azzedine Meddour, décédé le 16 Mai 2000 à Alger, et ce au niveau de la bibliothèque communale.

Au programme de la première journée de cet hommage, une projection du film Adrar n Baya (La montagne de Baya). Laquelle projection a été suivie d’un débat fructueux entre des cinéphiles, invités par les organisateurs de cet événement de haute facture. Au deuxième jour, après le dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt au cimetière d’Akabiw, à Timezrit, les invités d’honneur de l’association organisatrice de cet hommage, dont Arezki Larbi, le peintre et scénographe, Salem Oussalas, médecin-acteur, Djamel Laceb, enseignant-romancier et Boukhalfa Laouari, enseignant-chercheur à l’UTO, ont parlé sur le parcours et l’œuvre d’Azzedine Meddour.

Né le 8 Mai 1947 à Sidi Aïch, Azzedine Meddour a fait des études en lettres françaises, puis des études de cinéma à Moscou. Il a réalisé de nombreux courts et longs métrages. Il a été primé plusieurs fois pour ses travaux et a obtenu des prix internationaux. Azzedine Meddour est le père de la jeune et talentueuse réalisatrice Mounia Meddour qui a, dernièrement, foulé le tapis rouge du festival de Cannes.

Œuvres du réalisateur Azzedine Meddour :

1980 : Les nouvelles croisades (série de 8 heures en 7 parties), 1er prix au Festival du Caire, 1er prix à Ouagadougou

1982 : La fillette et le Papillon

1983 : Entre nous (fiction), prix spécial du jury à Prague, mention au Festival de Monte-Carlo

1985 : Combien je vous aime, 1er prix du Festival américain du film à New York, section « Perspective »

1986 : Polisario, année 15

1988 : Un survivant raconte

1990 : Des faits et des faits

1991 : La Légende de Tiklat

1992 : Djurdjura

1993 : Le chacal doré, prix du jeune public à Palaiseau, grand prix du CERIST

1997 : La Montagne de Baya (Adrar N’Baya), long métrage en kabyle

1998 : Douleur muette, prix Adolf Grimme, Festival des films du monde de Montréal

1998 : Prix du public Festival de Venise 1997 (clôture de la sélection Mezzogiorno).

Dalil Imaxlufen