Akbou : Mandat de dépôt contre huit indépendantistes kabyles

AKBOU (TAMURT) – Le Maître Sofiane Ouali a apporté, ce lundi soir, des précisions concernant l’affaire des indépendantistes kabyles arrêtés, samedi dernier, à Akbou, et auditionnés, ce matin, par le juge d’instruction du tribunal de la même ville. Huit militants parmi les 16 interpellés ont été placés sous mandat dépôt. Les huit autres ont été relâchés, mais placés sous contrôle judiciaire.

Les militants indépendantistes placés en détention préventive sont Maouche Menad, Fateh Karim, Bousselam Boujemaa, Choukri Faouzi, Djoudi Djamel, Kased Younes, Ait Mensour Zahir et Laoubi Merzouk. Selon le Maître Allaoua Bena, ces militants sont poursuivis, entre autres, pour les chefs d’inculpation « d’outrage à une institution publique » (article 146 du code pénal), « attroupement armé » (articles 97 et 99) et « atteinte à l’unité nationale » (article 79). Ces accusations graves sont infondées et arbitraires, selon les avocats de la défense.

En effet, les militants indépendantistes s’apprêtaient à organiser une marche pacifique lorsque la police algérienne s’est déchaînée contre eux, en usant de la violence et des tasers X26 lors des interpellations. « Le collectif des avocats de la défense fera appel de ces mandats de dépôts devant le chambre d’accusation », a annoncé le maître Allaoua Bena.

Tout en dénonçant « les pratiques rétrogrades de la police algérienne », l’Union pour la République Kabyle (URK) a exigé dans un communiqué rendu public, samedi dernier, et signé par son porte-parole, Lyazid Abid, « la libération immédiate et inconditionnelle » des militants indépendantistes kabyles arrêtés.

Arezki Massi