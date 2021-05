La militante Nora Haddad remise en liberté provisoire

AOKAS (TAMURT) – Arrêtée vendredi dernier, à Alger, et maintenue en garde à vue, la militante politique d’Aokas, Nora Haddad en l’occurrence, a été remise en liberté provisoire ce mardi.

Après sa comparution immédiate devant le tristement célèbre tribunal de Sidi M’hamed, le juge en charge du dossier a décidé de renvoyer son procès au 01 juin 2021, selon le Comité national pour la libération des détenus. La fille d’Aokas, Nora Haddad, est poursuivie par la justice algérienne pour « outrage à corps constitué », « attroupement non armé », et « incitation à la désobéissance et à la rébellion ». Des chefs d’accusation gravissime à l’encontre d’une militante pacifique, qui n’a pourtant rien fait sauf d’avoir manifesté dans la rue pour réclamer davantage de liberté, une justice indépendante et la libération de tous les détenus politique et d’opinion.

Mais le pouvoir algérien, en instrumentalisant la justice ne l’entend pas de cette oreille. Le fait de brandir le drapeau de Tamazgha dans l’Algérie d’aujourd’hui est suffisant pour être poursuivi pour « atteinte à l’unité nationale » et autres chefs d’inculpation aussi farfelus qu’improbables.

Il importe de rappeler que des citoyens d’Aokas et d’autres régions de Vgayet ont observé, dimanche dernier, un rassemblement de soutien à Nora Haddad, tout en exigeant sa libération et la cessation de toutes les poursuites engagées à son encontre.

Dalil Imaxlufen