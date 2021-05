Tribunal de Vgayet: Les neuf indépendantistes kabyles condamnés à six mois avec sursis

VGAYET (TAMURT) – Le tribunal de Vgayet a condamné ce jeudi 27 mai 2021 les neuf jeunes militants indépendantistes à six mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 Da chacun. Le verdict a été ainsi rendu ce jeudi; après plusieurs renvois du procès.

Le parquet, rappelons-le, avait requis au terme de son réquisitoire, le 06 Mai dernier, de lourdes peines , allant de six mois ferme à trois ans de prison et des amendes de 100 000 Da et de 20 000 Da à l’encontre de ces militants, dont la plupart sont des étudiants à l’université de Vgayet. Les neuf jeunes militants indépendantistes sont poursuivis sous les chefs d’inculpation « d’incitation à attroupement non armé et d’atteinte à l’unité nationale ».

Les faits de cette rocambolesque affaire remontent au 10 décembre 2016. Ces jeunes militants indépendantistes ont, en effet, pris part à un rassemblement pacifique, au niveau de la place de la liberté de la presse Saïd Mekbel, en compagnie d’autres militants, notamment des défenseurs des droits de l’homme, pour exiger la libération du militant mozabite feu Kamel-Eddine Fekhar.

Lors de sa plaidoirie, Me Hemaili a précisé que ses clients n’ont pas été arrêtés lors de ce rassemblement, mais arrêtés et jugés pour avoir eu « l’intention d’y participer ». « La loi pénale criminalise le fait, l’acte, pas l’intention » a souligné l’avocat des neuf jeunes militants indépendantistes kabyles.

Dalil Imaxlufen