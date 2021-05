Tizi Ouzou : Said Khelil, Zoubida Assoul et les autres….

KABYLIE (TAMURT) – La 119ème marche dite du hirak n’a pas été empêchée à Tizi Ouzou, à Bgayet aussi, mais elle a été interdite ailleurs et réprimée à Bouira et Naciria. Le pouvoir n’autorise ces marches qu’en Kabylie depuis trois semaines.

A Bouira où une partie de la population est arabophone, le pouvoir a réprimé la marche d’hier. Il y a eu des émeutes, des blessés et des arrestations à Bouira. A Naciria, ville relevant administrativement de Boumerdès mais kabylophone, la marche d’hier a été réprimée. Ce qui a donné lieu à des affrontements et à des interpellations. A Tizi Ouzou, la marche a eu lieu dans la même ambiance habituelle. Et des milliers de citoyens y ont pris part. Cette fois-ci, le nombre de manifestants venus des régions arabophones a augmenté à Tizi Ouzou. Il y a eu même des personnalités politiques qui ont fait le déplacement à Tizi Ouzou pour y manifester puisqu’à Alger, les marches ne sont désormais plus autorisées ni tolérées.

Parmi ces personnalités, il y a eu Zoubida Assoul, qui avait soutenu activement la candidature du général Ali Ghediri lors des présidentielles avortées avant la chute de Bouteflika. Zoubida Assoul a marché à côté de Said Khelil, ancien détenu du printemps berbère et ancien Premier secrétaire du FFS. Said Khelil a d’ailleurs rendu hommage à Zoubida Assoul lors de cette marche.

Lors de la même manifestation, on a remarqué la présence de quelques figures locales du RCD, d’avocats comme Madjid Hachour ou encore Kaci Rahem. Mais les slogans de la manifestation demeurent toujours vagues voire confus et ne concordent guère vers un même objectif clair et résolument moderniste, démocratique et laïque pouvant refléter le long combat de la Kabylie et pour lequel une infinité de militants se sont battus et sacrifiés.

Idir Tirourda