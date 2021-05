Vgayet : Le procès des huit militants indépendantistes mis sous mandat de dépôt s’ouvre le 01 juin

VGAYET (TAMURT) – Interpellés le 22 mai dernier, à Akbou, par la police algérienne, alors qu’ils s’apprêtaient à prendre part à la marche pacifique en hommage à Masin U Harun et en soutien à Ferhat Mehenni, président du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), le procès des huit militants indépendantistes kabyles placés sous mandat de dépôt s’ouvre mardi 01 juin, au niveau de la Cour de Vgayet, a annoncé le Maître Allaoua Benabdeslam, membre des avocats de la défense.

Pour rappel, ces militants indépendantistes sont poursuivis pour quatre chefs d’inculpation, à savoir « Outrage à corps constitué » (article 146 du code pénal), « utilisation de la violence sur les agents de l’ordre public » (article 148), « atteinte à l’unité nationale » (article 79) et enfin « attroupement armé » sur la base des articles 97 et 99. Les mis en cause dans cette affaire, en l’occurrence Maouche Menad, Fateh Karim, Bousselam Boujemaa, Chakri Fawzi, Djoudi Djamel, Kased Younes, Ait Mensour Zahir et Laoubi Merzouk étaient interpellés en possession du drapeau national kabyle ou portant un T-Shirt à l’effigie du même drapeau. Ce sont là « les pièces à conviction » que la police algérienne, qui a usé de violence et des tasers X26 lors des interpellations, a trouvé chez les militants indépendantistes.

A noter que le procès des huit autres militants, arrêtés le même jour et placés sous contrôle judiciaire, après 48 heures de garde à vue, n’est pas encore programmé. Par ailleurs, et concernant le verdict des 9 indépendantistes kabyles condamnés, jeudi dernier, à six mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 DA chacun, le maître Sofiane Ouali a annoncé que le collectif des avocats de la défense, convaincu de l’innocence de ses clients, fera appel de ce jugement inique. « Nous ferons appel. Même une amende d’un dinar symbolique est trop pour nos frères », a affirmé cet avocat du barreau de Vgayet.

Arezki Massi