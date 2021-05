Younes Adli : « L’émir Abdelkader avait condamné l’insurrection de 1871 »

TICHY (TAMURT) – Passionnante est la conférence-débat organisée, ce samedi 29 mai, par le chercheur universitaire et militant de la cause amazighe, Younes Adli, autour du thème « Cent cinquantenaire de 1871 : les enjeux de la mémoire ». Initiée par l’association Asaki (Eveil) de Tichy, cette conférence, tenue au centre culturel Idir Achour de Baccaro, s’est déroulée devant un public attentif et passionné, tant l’orateur est connu pour son érudition prodigieuse et ses interventions de qualité.

Younes Adli a rappelé d’emblée que l’insurrection de 1871 en Kabylie, menée par El Moqrani, de son vrai nom Mohand n At-Meqqran, est la plus importante insurrection contre la colonisation française avant la guerre de libération de 1954. « L’insurrection de 1871 en Kabylie était la plus importante avant 1954, et elle allait mettre un terme à l’occupation française », a-t-il déclaré. En effet, cette insurrection s’est étendue tout le long du littoral, depuis les plaines de la Mitidja jusqu’aux abords de Constantine. Ce soulèvement armé contre les envahisseurs français s’est propagé jusque dans la région accidentée du Belezma (à Batna) et même dans le Sahara oriental. « Tous ce que l’émir Abdelkader a voulu faire à l’échelle nationale, il n’a pas pu le faire. Il n’a jamais su asseoir une résistance à l’échelle nationale, contrairement à El Mokarani », a affirmé le conférencier. Celui-ci est revenu justement sur la position de l’émir Abdelkader concernant l’insurrection de la Kabylie contre l’occupant français en 1871. « L’émir Abdelkader avait condamné l’insurrection de 1871 », a souligné Younes Adli. Et d’enchaîner : « Abdelkader était devenu l’ami de la France, il a été décoré de toutes les décorations, et il touchait une pension de l’armée française ».

Pour l’orateur, ce n’est pas pour rien que l’historien Benjamin Stora a recommandé dans son rapport remis au président français Emmanuel Macron, qui l’a chargé du dossier de la mémoire entre l’Algérie et la France, la restitution à l’Algérie de l’épée de l’émir Abdelkader et d’ériger en son honneur une stèle, en 2022, à l’occasion de la commémoration du 60eme anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Par ailleurs, Younes Adli a manifesté sa méfiance concernant la commission mixte algéro-française sur la mémoire. La nomination du côté algérien d’un partisan de l’arabo-islamisme, en l’occurrence Abdelmadjid Chikhi, un conseiller du président Tebboune, pour co-présider cette commission n’augure rien de bon pour ce militant de la cause amazighe.

Arezki Massi