Tizi Ouzou : les citoyens complètement indifférents

KABYLIE (TAMURT) – A dix jours de la tenue des élections législatives anticipées prévues le 12 juin 2021, la population des quatre coins de Tizi Ouzou est complètement indifférente vis-à-vis de ce rendez-vous électoral. Aucun intérêt, aussi petit soit-il, n’est exprimé envers ce vote.

Pis encore, les citoyens le considèrent comme un non-événement. Les habitants de Tizi Ouzou à l’instar de ceux de toute la Kabylie, voient avec un mauvais œil les candidats à ces législatives qui ont osé les défier et prêter main-forte au pouvoir en tentant de donner une caution à une élection rejetée de tous. Les élections législatives anticipées du 12 juin 2021 n’occupent même pas les sujets de discussion dans les lieux publics comme les cafés maures. On parle, ces jours-ci, plus de la JSK et des exploits qu’elle ne cesse d’arracher avec brillance notamment sa qualification en demi-finale de la Coupe de la CAF.

Les gens sont aussi préoccupés par la cherté de la vie et par le manque de liquidités dans les agences postales qui les pénalisent tant. Un autre problème est au centre des discussions. Il s’agit de celui de la baisse très inquiétante du niveau du barrage d’eau de Taksebt et la crise d’alimentation en eau potable qui s’annonce gravissime pour l’été prochain.

Quant aux élections controversées du 12 juin, personne n’en parle. Aucun candidat n’a osé placarder une affiche ni dans la ville de Tizi Ouzou ni dans aucune des 67 communes de la région. Le pouvoir osera-t-il valider les élections en Kabylie dans la mesure où le taux de participation s’avérerait des plus catastrophiques. Il est fort à parier qu’il le ferait. Il l’a déjà fait plus d’une fois. Pourquoi pas cette fois-ci ? Un pouvoir, en quête vaine de légitimité, est capable de tout.

Tarik Haddouche