Laaziv (Boumerdès) : Incarcération du militant indépendantiste Sofiane Babaci

BOUMERDES (TAMURT) – Le militant indépendantiste Sofiane Babaci, natif de Laaziv, dans la région de Boumerdès, vient d’être écroué à la prison de Tidjelabine, a annoncé, ce mardi 01 juin, le maître Kader Houali dans un post sur sa page Facebook. Smaïl Mendas, qui a été arrêté avec S. Babaci, lundi 31 mai, est actuellement en garde à vue au niveau du groupement de la gendarmerie de Boumerdès, a indiqué la même source.

Selon l’avocat du barreau de Tizi Wezzu, qui se trouvait, ce matin, au tribunal de Vgayet pour la défense des huit militants indépendantistes, arrêtés le 22 mai précédent et placés sous mandat de dépôt, S. Babaci a été présenté, hier, en comparution directe devant le procureur de la République et le juge d’instruction. Sa présentation devant les juridictions compétentes s’est déroulée en catimini, car ni sa famille ni son avocat n’ont été informés. Les règles les plus élémentaires pour un procès équitable sont bafouées par la police et la justice algériennes.

Pour rappel, ces deux militants ont été interpelés, hier lundi 31 mai, au niveau de l’hôpital de Bordj Menaïel, où S. Babaci a été accompagné par Smaïl Mendas pour recevoir des soins suite à une blessure à la jambe. Par ailleurs, le maître Kader Houali a déclaré qu’un avocat vient prendre la route vers le tribunal de Bordj Menaïel pour s’enquérir de cette affaire.

Arezki Massi