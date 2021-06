Tribunal de Sidi Mhamed : Le parquet requiert trois ans de prison à l’encontre de Nora Haddad

ALGER (TAMURT) – « La prison est devenue la règle, l’opinion une exception », dixit Me Mokrane Aït Larbi. Ce mardi 1er juin 2021, le procureur près le tribunal de Sidi Mhamed (Alger) a requis une peine de trois ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100 000 Da à l’encontre de la militante d’Aokas, Nora Haddad. Le verdict de l’affaire a été mis en délibéré pour 07 juin prochain.

Interpellé le 21 Mai 2021 à Alger, et maintenue en garde à vue quatre jours durant, Nora Haddad a été déférée devant le tribunal de Sidi Mhamed en comparution immédiate le mardi 25 Mai, avant d’être remise en liberté provisoire et son procès renvoyé pour ce samedi. La militante de gauche d’Aokas, Nora Haddad, est poursuivie par la justice algérienne pour « outrage à corps constitué », « attroupement non armé », et « incitation à la désobéissance et à la rébellion ».

Pour rappel, plusieurs actions de soutien à Nora Haddad, dont des marches et des rassemblements, ont été organisés ces derniers jours par des citoyens d’Aokas et des autres régions de Vgayet. Les camarades de la militante Nora Haddad et des citoyens de sa région natale exigent sa relaxe et la cessation de toutes les poursuites engagées à son encontre.

Nora Haddad est connue de tous pour son militantisme à l’extrême gauche et son engagement en faveur des causes justes. Au devant de la scène, cette icône du mouvement féministe à Vgayet ne mérite nullement ce que lui fait subir le pouvoir algérien. Sa place est parmi les militants sincères qui luttent sans relâche pour le respect de la dignité humaine et la liberté d’opinion et d’expression.

Dalil Imaxlufen