Tizi Ouzou : des candidats chassés par les citoyens

TIZI OUZOU (TAMURT) – Des candidats aux élections législatives anticipées du 12 juin 2021 ont tenté d’animer un meeting de campagne au chef-lieu de la daira de Ouacif, à 45 kilomètres au sud de la ville de Tizi Ouzou. Mais leur tentative a été vaine.

Ils ont été chassés par la population locale. Comme nous l’avons déjà signalé, les candidats aux élections législatives anticipées du 12 juin 2021, de Tizi Ouzou, n’ont pas osé jusque-là, affronter l’électorat potentiel à cause du rejet massif et systématique de ce vote par les citoyens des quatre coins de la Kabylie. Mais, il y en a qui ont tenté d’effectuer une sortie électorale. Il s’agit des candidats de la liste concoctée par Salah Tiza, commerçant résidant au centre-ville de Tizi Ouzou.

Ce dernier et ses colistiers sont donc arrivés dans la ville de Ouacif hier, croyant qu’il leur serait possible d’animer un meeting face aux citoyens et plaider du coup leur « cause », pourtant perdue d’avance. Celle d’aider le pouvoir algérien à arracher un semblant de crédibilité dans une région qui lui est désormais inaccessible. Mais à peine bien installés à la tribune, les candidats en question se sont retrouvés face à des citoyens qui les a invités à déguerpir car, ont ajouté ces derniers, ces élections sont refusées à l’unanimité par la population. Au début, les candidats en question ont tenté de faire de la résistance. Mais les citoyens de Ouacif qui étaient sur place n’ont rien voulu entendre.

« Comment osez-vous vous présenter aux élections législatives, alors que vos frères croupissent dans les prisons », ont dénoncé les présents qui ont également reproché aux candidats de se compromettre pour 40 millions de centimes par mois ! Salah Tiza et ses camarades ont fini par prendre la poudre d’escampette sous les cris de « dégage, dégage, dégage… », lancés en cœur par les citoyens.

Idir Tirourda