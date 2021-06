Tizi Ouzou : un meeting par téléphone !

TIZI OUZOU (TAMURT) – Les candidats aux élections législatives du 12 juin 2021 ne cessent « d’innover » dans le sens du ridicule. La dernière trouvaille de l’un des candidats à ce vote controversé est un meeting animé par téléphone dans une salle vide.

Craignant une réaction hostile de la part de la population, somme toute prévisible, les chefs des partis politiques engagés dans les élections législatives du 12 juin 2021, n’ont pas osé faire le déplacement dans la région de Tizi Ouzou et en Kabylie de manière générale pour y animer des meetings dans le cadre de la campagne électorale. Mais l’un d’eux a cru avoir trouvé la parade. Il s’agit de Moussa Touati, président du parti du Front National Algérien (FNA). Ce dernier n’a pas trouvé mieux que de faire une intervention électorale… par téléphone.

Le candidat Omar Ait Mokhtar, qui s’est présenté au nom de ce parti politique, sans aucune représentativité ni à Tizi Ouzou ni ailleurs, était sur la tribune et a appelé Moussa Touati. Il a expliqué à ce dernier qu’il était en direct et qu’il pouvait prendre la parole « devant les journalistes et les invités » et ce, par téléphone ! Bien sûr, il n’y avait ni journalistes ni invités. Malgré ça, Omar Ait Mokhtar a conclu l’intervention de son président : « Hamdoullah, ça s’est bien passé ». Sans commentaires.

Tarik Haddouche