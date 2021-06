Ifnayen : Deux morts et dix-sept blessés dans un accident sur la RN26

IFNAYEN (TAMURT) – Un tragique accident de la route est survenu vendredi ce matin 4 juin 2021 sur la nationale 26, au lieudit El-Khroub, dans la commune d’Ifnayen. Il s’agit d’une collision entre un fourgon de transport de voyageurs de marque Toyota et un véhicule touristique de type Renault Clio.

Bilan : deux morts et dix-sept blessés, dont neuf femmes, six hommes et deux enfants. Les corps inertes des deux morts et les 17 blessés, indique la protection civile de Vgayet dans un communiqué, ont été transportés à la polyclinique d’El-Kseur. En attendant les conclusions de l’enquête diligentée, la protection civile de Vgayet n’a fourni aucun élément sur les circonstances de cet accident mortel.

La nationale 26, dans sa section allant d’Ifnayen à Sidi Aïch, est tristement réputée de « tombeau » des automobilistes. Quotidiennement, des accidents mortels surviennent sur cette route et rien n’a été fait pour enrayer cette hécatombe

Dalil I.