Mira Moknache: « Soutenons Wissem Nasri! »

PRESSE (TAMURT) – La militante, au grand cœur, de toutes les libertés démocratiques, celle qui soutient toutes les tendances. Wissem Nasri, une jeune fille en herbe, ingénieur en électronique tout juste sortie avec un diplôme. Alors que la vie lui ouvre les bras, voilà qu’on lui coupe l’herbe sous les pieds, elle vient d’être mise sous mandat de dépôt, pour avoir voulu participer à un rassemblement en hommage à Masin U Harun (Mohamed Haroun, ndlr).

Qui ne connaît pas Wissem (intervention de Wissem Nasri sur sa page Facebook: vidéo, ndlr), cette belle âme qui ressent et comprend toutes les luttes. Une militante de tous les bords, son grand cœur plein de tolérance la guide afin de pouvoir s’adapter à toutes les tendances, sans porter de haine pour les autres.

Wissem ne voit aucun opposant en ennemi, combien on lui a reproché d’être de toutes les luttes, combien on a cru lui faire comprendre qu’on ne peut défendre au même temps deux en positions adverses. Pourtant, Wissem a su être conciliante avec tout le monde.

On l’a vue défendre les droits des femmes; une femme émancipée qui a su dépasser toutes les doctrines obscurantistes. Elle porte le combat identitaire sur ses épaules, l’amazighité et la kabylité coulent dans ses veines. On l’a vue marcher aux côtés des travailleurs et des syndicats, aux côtés des partis de gauche. On l’a vue marcher dans le Hirak et porter tout haut sa voix pour le changement du système. On l’a vue marcher aux côtés des indépendantistes kabyles, portant tout haut sa voix revendiquant taqvaylit. On l’a vue soutenir toute personne subissant une attaque ou un lynchage sur les réseaux sociaux. Même s’elle est en totale contradiction avec les opinions d’une personne, elle l’a défend quand il y a volonté de casser la personne.

Ô combien j’ai essayé de comprendre Wissem; finalement, j’ai compris qu’elle a des capacités extraordinaires de tolérance; son humanisme est profondément empathique, elle ressent l’autre quand il est blessé!

Wissen est aussi une artiste; sa passion le théâtre; elle se produit souvent dans la cité universitaire, dans des pièces en hommage aux femmes opprimées, des pièces dramatiques d’histoire et de répression du pouvoir. Wissen, une bonne vivante, d’une gentillesse et d’un calme angélique.

Wissem ma sœur, j’ai envie de dire ma fille, sache que tu es une grande femme de cœur qui vis et meurs avec honneur.

Ne laissons pas Wissem, elle ne peut entrer en prison… Ce n’est pas possible!

Le monde est à l’envers!

Mira Moknache