Arrêtée le 22 mai à Akbou : Qui est l’indépendantiste Wissem Nasri, artiste et ingénieure, placée sous mandat de dépôt par la justice algérienne ?

KABYLIE (TAMURT) – Parmi les seize militants indépendantistes kabyles, arrêtés le 22 mai dernier à Akbou et placés sous mandat de dépôt par la justice algérienne, figure une jeune militante de 23 ans.

Il s’agit de Wissem Nasri, native d’Ibarbachene (Barbacha), une région montagneuse située sur la rive droite de la Soummam. Elle vient juste d’obtenir son diplôme d’ingénieure en électronique (Master 2) à l’université de Vgayet. Wissem est aussi artiste et comédienne. Passionnée du théâtre, elle vient d’obtenir le prix de meilleure interprétation féminine lors de la 5e édition du festival de l’étudiant organisé récemment par l’Association culturelle des activités de jeunes (ACAJ) de la commune de M’cisna. « Wissem est aussi une artiste, sa passion est le théâtre. Elle se produit souvent dans la cité universitaire, dans des pièces en hommage aux femmes opprimées, des pièces dramatiques d’histoire et de répression du pouvoir », a témoigné l’une de ses amies. Connue aussi pour son combat aux côtés des féministes en faveur des droits de la femme et de son émancipation, Wissem est « militante, au grand cœur, de toutes les libertés démocratiques », a encore affirmé son amie. Quand les travailleurs de l’entreprise Numilog, filiale du groupe Cévital, protestaient contre leur licenciement abusif, Wissem était présente à leurs côtés lors des marches et sit-in de protestation pour leur manifester son soutien et défendre leur cause.

Pour rappel, cette courageuse militante a été placée sous contrôle judiciaire, le 24 mai dernier, par le juge instructeur du tribunal d’Akbou. Elle a été interpellée en compagnie de 15 autres indépendantistes car ils se sont tout simplement rendus à Akbou en vue de prendre part à une marche pacifique en hommage à Masin U Harun et en soutien à Ferhat Mehenni. Le 02 juin dernier, la chambre d’accusation de la Cour de Vgayet a remplacé sa mise sous contrôle judiciaire par un mandat de dépôt, à l’instar de l’ensemble des militants souverainistes arrêtés le même jour à Akbou. « Et pourtant, elle est juste une artiste comédienne, pas une terroriste », a commenté son avocat. Wissem est aussi secouriste du croissant rouge…

Arezki Massi