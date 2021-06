Tizi Ouzou : le docteur Si-Ahmed emporté par la covid-19

TIZI OUZOU (TAMURT) – Le corps médical en Kabylie est en deuil. La population de Tizi Ouzou aussi. La nouvelle du décès du docteur Abderrahmane Si-Ahmed a plongé la région dans la tristesse. Il est décédé après avoir contracté le maudit et sournois coronavirus.

La nouvelle a provoqué un choc aussi bien à Tizi Ouzou qu’à Bgayet et partout ailleurs car le regretté comptait des amis un peu partout mais aussi et surtout des patients qu’il suivait avec une conscience professionnelle et une compétence rares de nos jours. La nouvelle du décès du docteur Si-Ahmed est tombée hier en soirée. Mais elle s’est vite propagée et les réactions n’ont pas tardé à fuser de partout. Abderrahmane Si-Ahmed est l’un des plus grands médecins-allergologues exerçant depuis des décennies à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. En plus de sa vie professionnelle en tant que médecin, le regretté Abderrahmane Si-Ahmed était également musicien.

Du temps où il était étudiant en médecine à Alger, il avait composé plusieurs chansons et il était un auteur de talent. Il a côtoyé des sommités de la chanson kabyle dont Cherif Kheddam, Meziane Rachid, Idir ainsi que Nouara et d’autres encore … Le regretté Abderrahmane Si-Ahmed était très porté sur le style de chanson moderne. Avec la mort de Abderrahmane Si-Ahmed, la Kabylie perd l’un de ses meilleurs médecins-spécialistes et un homme de culture certes méconnu mais reconnu par ses pairs. Paix à son âme.

Idir Tirourda