Vgayet : Le PAD appelle à une grève les 10, 11 et 12 juin

VGAYET (TAMURT) – Les animateurs des forces du Pacte pour l’alternative démocratique (PAD) de Vgayet, tout en dénonçant les exactions du pouvoir algérien contre des militants pacifiques, appellent à une grève générale les 10, 11 et 12 juin prochain.

« La répression sans précédent qui s’abat quotidiennement sur des manifestants pacifiques, les poursuites engagées contre des centaines de militants et la détention de plus de 200 activistes (…), en violation des droits et libertés, traduit une volonté délibérée visant la déconstruction du processus révolutionnaire de février 2019 »lit-on dans une déclaration rendue publique, dernièrement, par le PAD de Vgayet.

Tout en condamnant la « violence inouïe du système autoritaire algérien », les forces du PAD de Vgayet estiment que le pouvoir veut en finir avec « toutes velléités de résistance des forces politiques et sociales d’essence démocratiques et pacifiques (…) ».

« Les poursuites judiciaires engagées à l’encontre des forces organisées (RCD, PST, UCP, RAJ) ne sont que le prolongement d’une orientation politique d’un système en agonie, qui a démontre encore une fois sa volonté politique de museler toutes expressions démocratiques capable d’ouvrir une perspective d’avenir (…) » observe le PAD dans son document, faisant remarquer que seul un processus constituant souverain, à travers une transition démocratique, est à même de garantir l’instauration d’un État de droit.

Et de conclure : « Face à ce rouleau compresseur matérialisé par un arsenal répressif à l’échelle nationale, pour faire passer par tous les moyens cette échéance électorale qui menace l’intégrité territoriale, la grève générale des 10, 11,12 juin 2021 est la seule réponse appropriée pour stopper cette offensive. À cet effet nous appelons à une mobilisation la plus large pour construire ensemble cette résistance. »

Dalil Imaxlufen