Chemini : Des jeunes du village Sidi El-Hadj At Hassaine construisent une bibliothèque

CHEMINI (TAMURT) – Pari réussi pour ces jeunes du village Sidi El-Hadj At Hassaine qui ont construit, sur fonds propres, une bibliothèque où les amoureux du livre peuvent se rencontrer. Cet espace dédié à la lecture a été ouvert samedi 05 juin 2021 au grand bonheur des nombreux « dévoreurs » de livres dudit village, voire de toute la municipalité de Chemini.

L’ouverture de cette bibliothèque a été rendue possible grâce à « l’engagement et à la collaboration des citoyens du village ainsi au grand travail de l’association du village, et tout ça avec des moyens personnels » précise l’un des membres de l’association Tagmats, initiatrice du projet. Même si la bibliothèque dispose présentement d’un fond documentaire pouvant satisfaire plusieurs franges, il reste que les initiateurs du projet entendent l’enrichir davantage à travers notamment des dons de livres.

« Chères amoureuses des livres, chers amoureux des livres, nous avons besoin de vous pour mettre le savoir et la culture à la portée de tous. En contribuant à développer notre bibliothèque, vous permettrez non seulement de donner une nouvelle vie à vos livres mais vous porterez certainement nos valeurs sociales et vous développerez une empathie indispensable pour vivre dans une société apaisée et cultivée. Si vous avez des livres (…), on vous prie de les donner pour la librairie du village Sidi El Hadj Hassaine- commune Chemini. Votre contribution, est une contribution pour la diffusion du savoir et de la connaissance. On vous prie de contacter le numéro : 0662257510 »lit-on dans un appel diffusé par l’association Tagmats, pour qui l’initiative a pour but de créer un refuge de lecture pour les citoyens et un endroit de révision pour les élèves, et du coup compléter le manque d’infrastructures de telle importance.

Dalil Imaxlufen