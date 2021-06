Deux professeurs de tamazight candidats

KABYLIE (TAMURT) – La population de Kabylie a été choquée et déçue en découvrant les noms de deux célèbres professeurs d’université de langue et culture tamazight, sur les listes de candidats aux prochaines élections législatives anticipées du 12 juin 2021, rejetées par toute la population de Kabylie, faut-il le rappeler. Certains ont même cru qu’il s’agissait d’une rumeur.

Mais l’information a vite été confirmée puisque les deux listes où figurent les deux candidats en question ont été rendues publiques ces dernières vingt-quatre heures. La première candidate n’est autre que Melle Lydia Guerchouh, vice-doyenne à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, docteur en tamazight et enseignante dans le même établissement. Elle est aussi membre de l’Académie algérienne de langue tamazight, un mort-né comme seul le pouvoir algérien sait en créer. Lydia Guerchouh s’est portée candidate aux élections législatives anticipées du 12 juin 2021 sur la liste dénomée « Tagmats » et pilotée par Ouahab Ait Menguellet, président de l’Assemblée Populaire Communale de Tizi Ouzou, ancien maire-RCD, ayant eu des problèmes avec ce parti. Ouahab Ait Menguellet s’est présenté pour un second mandat à l’APC en tant que candidat indépendant et il a remporté la victoire pour devenir maire encore une fois.

Dans la liste de Ouahab Ait Menguellet où figure Lynda Guerchouh, on retrouve plusieurs candidats qui sont des employés à l’APC de Tizi Ouzou, tous proches, bien évidemment, de Ouahab Ait Menguellet. Le deuxième professeur de langue tamazight à s’être présenté aux mêmes législatives controversées n’est autre que Kaci Sadi, une figure très connue du milieu culturel amazigh, en Kabylie. En plus d’être un professeur de la langue et culture amazighe au département de berbère à l’université « Mohand Oulhadj » de Bouira, Kaci Sadi est un poète connu en Kabylie et également écrivain. Ce dernier figure sur la liste de Bouira du parti Djil El Djadid, présidé par Sofiane Djilali. Une vague d’indignation a suivi l’annonce de la candidature des deux professeurs de tamazight en question.

Tarik Haddouche