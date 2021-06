Oran: Accusés de prosélytisme, deux chrétiens kabyles condamnés à un an de prison avec sursis et une amende de 200 000 DA

ORAN (TAMURT) – Le tribunal Fellaoucène dans la wilaya d’Oran, à l’Ouest de l’Algérie, a condamné, ce dimanche 06 juin, deux chrétiens kabyles à une peine d’un an de prison avec sursis, assortie d’une amende de 200 000 DA chacun pour « prosélytisme ».

L’affaire de ces deux chrétiens, Rachid Seghir et de son ami, répondant aux initiales N.H., originaires de Tizi Wezzu, remonte à 2017. Les services de sécurité algériens avaient alors effectué une descente à la librairie-papeterie que détient et gère légalement Rachid, au niveau de la ville d’Oran. Les policiers y découvrent « le pot aux roses et les pièces à conviction » : de la littérature chrétienne et des Bibles! Il est alors accusé avec son assistant de prosélytisme sur la base de l’ordonnance de mars 2006, qui régit le culte autre que musulman. Cette ordonnance prévoit une peine de 2 à 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 à 1 000 000 de dinars à l’encontre de quiconque « fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman ».

Interprétée de manière imprécise, cette loi est une épée de Damoclès pour la communauté chrétienne. Bien que ces deux chrétiens n’aient pas été interpellés en train de distribuer des Bibles à des musulmans, ils sont accusés de prosélytisme puisque la police avait trouvé de la littérature chrétienne au niveau de leur librairie. Cela s’apparente à un pur procès d’intention.

Pour rappel, ces deux disciples de Jésus-Christ ont été condamnés en première instance par défaut à 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA chacun. Leur procès en appel s’est déroulé le 16 mai dernier. Malgré la ratification par l’Algérie des conventions internationales sur la liberté de culte et de conscience, ces deux droits fondamentaux sont bafoués sur le terrain. En Kabylie, on observe depuis 2017 un regain de la pression administrative contre les églises. Pas moins de dix lieux de culte protestants ont été fermés par les autorités algériennes entre 2018 et 2020, arguant que ces églises ne disposent pas d’autorisation délivrée par la commission nationale des cultes. Or, dans les faits, cette commission ne s’est jamais réunie pour approuver une quelconque demande d’enregistrement d’église, ont indiqué des responsables chrétiens en Kabylie.

Arezki Massi