Tizi Ouzou : les avocats Smail, Rahmoune et Bouchachi arrêtés

KABYLIE (TAMURT) – De nombreuses arrestations ont été opérées ce vendredi 11 juin dans la ville de Tizi Ouzou suite à la tenue de la dernière marche avant les élections législatives anticipées du 12 juin. Cette fois-ci, ce sont des avocats qui ont été arrêtés.

Lors de ladite marche, les avocats Nabila Smail , Aissa Rahmoune et Mustapha Bouchachi ont été arrêtés par des policiers. Selon diverses sources, les trois avocats et activistes seraient au niveau du commissariat central de la ville des Genêts. L’information a été confirmée par le Comité national pour la Libération des Détenus (CNLD). Aucune autre précision n’a été rendue publique concernant ces nouvelles arrestations qui s’ajoutent à celles ayant eu lieu à Alger pendant ces dernières quarante-huit heures et ayant ciblé les journalistes El Kadi Ihsène et Khaled Drareni ainsi que l’ancien député Karim Tabou.

Il faut rappeler que la cadence des arrestations a augmenté considérablement à l’approche du rendez-vous électoral du 12 juin 2021.

Idir Tirourda