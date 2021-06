Tizi Ouzou : un jeune de 19 ans mort et 3 blessés

KABYLIE (TAMURT) – Un jeune homme âgé de 19 ans est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans la région de Tizi Ouzou dans un accident de la circulation. Le bilan macabre des accidents de la route ne cesse de s’alourdir ces derniers jours.

Surtout avec le début de la saison estivale où les déplacements se font de plus en plus nombreux dans les quatre coins de la région pour diverses raisons : fêtes de mariage et circoncisions, plages, randonnées, etc. Concernant l’accident de la circulation qui s’est produit jeudi 10 juin 2021, il s’agit du dérapage d’un véhicule léger sur le tronçon de l’autoroute menant vers Draa El Mizan et situé sur le territoire de la commune de Tirmitine un peu plus loin que Oued Falli. L’accident a eu lieu à 20 heures. Le véhicule qui a dérapé a fini sa course dans un ravin. Le jeune homme décédé sur place dans cet accident est âgé de 19 ans.

Par ailleurs, on déplore 3 blessés, tous évacués vers le service des urgences médico-chirurgicales du centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou. Aucune indication n’a été rendue publique concernant la gravité des blessures des trois autres passagers.

Idir Tirourda