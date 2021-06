Elections législatives: Des milliers de gendarmes dépêchés à Vgayet

KABYLIE (TAMURT) – Plusieurs escadrons de la gendarmerie nationale algérienne ont été dépêchés vendredi 11 juin 2021 à Vgayet. Des centaines, voire des milliers d’hommes en treillis ont pris position au niveau des parcs communaux aux quatre coins de Vgayet. C’est le cas notamment à Oued-Ghir et Kherrata.

En somme, Vgayet est placée sous état de siège qui ne dit pas son nom, à la veille des élections législatives de ce samedi. Le dispositif mis en place se veut un énième coup de force du pouvoir qui veut imposer une élection rejetée par la population. D’ailleurs des milliers de manifestants l’ont réitéré vendredi 11 juin 2021 lors d’une imposante marche dans les rues de Vgayet. « Ulac l’Vote Ulac (Pas de vote)»scandaient-ils à tue-tête, tout en réclamant la libération de tous les détenus politiques et d’opinion. Des détenus dont la liste ne cesse de s’allonger de jour en jour.

Pour preuve, outre l’arrestation de Karim Tabbou, les journalistes kabyles Ihsan El Kadi, directeur de la station algérienne Radio M et du site d’information Maghreb Emergent et Khaled Drareni, correspondant de TV5 Monde et de RSF ont été arrêtés jeudi soir. Les trois personnes arrêtées jeudi ont été conduites à la caserne Antar (Locaux de la Direction de la Sécurité Intérieure DSI) de Ben Aknoun, sur les hauteurs d’Alger. Le pouvoir algérien vient ainsi mettre en branle sa machine répressive pour se maintenir et imposer sa feuille de route, en violation de toutes les chartes et les conventions internationales, ratifiées par l’Algérie.

Quoi qu’il en soit, les kabyles de Vgayet ont clairement affiché leur rejet de la feuille de route du pouvoir algérien. Et ils le prouveront aujourd’hui, en réalisant zéro vote.

D. Imaxlufen