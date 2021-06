Législatives à Vgayet : Un taux de participation de 0,72%, selon l’ANIE

VGAYET (TAMURT) – A 14h, 4017 inscrits sur les listes électorales auraient voté dans la wilaya de Vgayet, donnant un taux de participation de 0,72%, annonce l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Un taux qui ne reflète guère la réalité, d’autant plus que la plupart des centres de vote n’ont même pas été ouverts.

A titre d’exemple, seulement quatre centres de vote ont été ouverts en catimini à Bgayet ville. Dans cette commune, les centres les plus importants, à l’image de ceux de Nacéria et Polyvalent, totalisant à eux seuls plus de 20 bureaux de vote, n’ont pas été ouverts. Il en est de même aux quatre coins de Vgayet. Les rares centres de vote ouverts ont été, faute de votants, fermés à la mi-journée. Dans la municipalité de Tazmalt et d’El-Kseur, des jeunes fermement opposés à la tenue de ces élections dans leurs régions respectives ont fait irruption dans ces centres, interrompant ainsi le processus électoral.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des échauffourées entre de jeunes manifestants opposés à ces élections et des policiers ont même éclaté dans la ville d’El-Kseur. Même la nationale 26 a été momentanément bloquée à la circulation dans la matinée de ce samedi au niveau du carrefour de cette ville. Dans les autres régions de Vgayet, des jeunes se sont mobilisés dés la matinée, en tenant des rassemblements pacifiques devant des centres de vote. La wilaya de Vgayet a ainsi réalisé un autre zéro vote.

« Troisième zéro d’affilée pour Bejaia » commente un journaliste du quotidien El-Watan. Il ajoute : « 0,72% jusqu’à 14h, selon l’ANIE, à l’heure où aucun bureau de vote n’est ouvert ».

Dalil Imaxlufen